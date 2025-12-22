在阪各局のおなじみの気象予報士が大集結 大みそかに渋谷凪咲MCの生放送特番放送決定【出演者一覧・コメントあり】
MBSは31日、『大みそかだよ！渋谷凪咲の関西お天気LIVE2025』（前8：00〜10：00）を放送する。元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲がMCを務め、2025年を“お天気目線”で振り返る。
【番組カット】名曲でお天気トーク！在阪各局の天気予報士ら
ゲストにカンニング竹山、13歳で気象予報士試験に合格したタレントの山田花凜、『よんチャンTV』編集長の米澤飛鳥氏が登場。番組では、渋谷が25年を振り返るのに、ぴったりな場所でロケを敢行。気象神社として知られる「高円寺氷川神社」で、参拝者に今年印象に残ったニュースをインタビューする。
そのほか、「大阪・関西万博の跡地は上から見るとどうなっている？」「甲子園球場は？」「高速道路は？」など、25年最後の1日の“イマ”をリアルタイムで伝えるため、上空からのヘリ生中継も実施する。
さらに、番組内で放送される『関西気象予報座談会』では、関西のテレビ局でおなじみの気象予報士が今年も大集結。連日厳しい猛暑が続いた25年のお天気事情や、知って驚くお天気うんちく、楽曲「なごり雪」の歌詞からお天気を考察するコーナーなど、気象予報士ならではの視点でトークを繰り広げる。
【出演】
MC：渋谷凪咲
進行：山崎香佳（MBSアナウンサー）
スタジオ出演：カンニング竹山、山田花凜、米澤飛鳥（『よんチャンTV』編集長）前田智宏（MBS気象予報士）
中継：林保捺美（MBS 気象予報士）
VTR出演：正木明（ABC 気象予報士）、片平敦（KTV 気象予報士）、蓬莱大介（YTV 気象予報士）
【コメント】
■渋谷凪咲
――2025年は渋谷さんにとってどんな1年でしたか？
新しいことにたくさん挑戦させていただきました。楽しかったです！バラエティーも頑張りたいお芝居もどっちもやらせてもらえた1年でした。また今年もこの特番、渋谷凪咲として看板をつけさせてもらえる仕事ができたことがうれしかったです。
――12月31日の生放送に向けて、意気込みをお願いします！
視聴率100％で！もう放送地域の皆さんに見てもらえるように頑張りたいと思います！また来年もできるように頑張ります。
【気象予報士座談会コメント】
――座談会の見どころや感想、視聴者へのメッセージ
■正木明（ABC 気象予報士）
同じ気象予報士でもさまざまなタイプがいて、それぞれのカラーは大きく異なります。そうした違いにも、ぜひ興味を持ってもらえたらうれしいですね。また、今回の座談会では、「気象予報士はこんな視点で気象を見ているんだ」ということが伝わる内容になっていると思います。天気予報を理解するうえで、その視点はとても大切なものなので、気象予報士がどんな考えを持って天気と向き合っているのか、楽しみながら見ていただけたらうれしいです。
■片平敦（KTV 気象予報士）
各局の気象予報士同士の絡みも見どころの一つです。皆さんそれぞれに個性があり、とても仲が良いんです。僕と前田さん、前田さんと蓬莱さん、林さんと正木さん…など、それぞれの組み合わせによる掛け算がとてもおもしろいと思います。普段は一つのテレビ局の天気予報を見ることが多く、その気象予報士の姿しか目にする機会がない方も多いと思いますが、各局の気象予報士の座談会でのやり取りを通して、さらに天気予報を好きになってもらえたらうれしいです！
■蓬莱大介（YTV 気象予報士）
関西の民放各局の気象予報士が一堂に集まる機会はなかなかないので、普段は違うチャンネルに出ている人たちが一か所に集まるおもしろさと、どんな話をするのかという点を楽しんでもらえたらうれしいです。気象予報士が5人、6人と集まったら、話題がマニアックな方向に進むかもしれませんし、日頃、視聴者の皆さんが天気予報を見ていて感じている疑問について話が広がる場面もあるかもしれません。そうしたやり取りにもぜひ注目してもらえたらと思います。
■前田智宏（MBS 気象予報士）
今回は林さんという新メンバーも加わって、一段と盛り上がったなと感じています。イチ押しのポイントは、名曲「なごり雪」の歌詞から天気を考察するコーナーです。昨年も大きな反響をいただきましたが、今回もすごく深掘りできたと思っているので、ぜひ注目していただけたらうれしいです！
■林保捺美（MBS 気象予報士）
今回、初めて座談会に参加させていただきました！昨年は裏方として、前田さんや広瀬さんのサポートに入っており、座談会は見る側だったので、まさかその場に参加できるとは思っていませんでした。お話をいただいた時はとても嬉しかった反面、尊敬している先輩方ばかりなので、「きちんと話せるかな」という緊張や不安もありました。ただ、実際に参加してみると、本当に和気あいあいとした雰囲気で、お腹を抱えるほど笑ったり、先輩方からたくさんのアドバイスもいただくことができたので、そこで学んだことを今後のお天気予報にしっかり生かしていきたいなと思っています。
■山崎香佳（MBSアナウンサー）
初参加でしたが、これまでお天気を伝えている真面目な姿を見ることが多かった気象予報士の皆さんが、フリートークではとてもおもしろく、「ここまでお天気愛があるのか！」と驚きました。この座談会では、「気象予報士の皆さんにはこんな個性があるんだな」という新たな一面を知ることができます。この番組を見ていただくことで、2026年のお天気情報が、これまでよりさらにおもしろく感じられるのではないかなと思います！
――気象予報士ならではの習慣や、思わず日常で出てしまうクセはありますか？
■正木明（ABC 気象予報士）
雨が降り出したら、その時の雨雲の様子を気象レーダーで確認します。これから雨がどうなるのか、強まるのか、何時ごろに止むのかを知りたいので、外に出て雨に当たると、まず携帯で気象レーダーの画像を見ることが多いですね。また、気象の世界は理科系や物理の法則で成り立っているので、普段からそうした視点で物事を見ることが多いです。例えばスポーツでも、「物理的に考えると、こういう投げ方をすればもっと速く投げられるのでは」といった話をすると周りから驚かれることがあります。
■片平敦（KTV 気象予報士）
無意識にやってしまうのは、家を出たら必ず空を見上げてしまうことですね。普通であれば、外に出たら左右を確認したり、人にぶつからないよう気をつけたりすると思うのですが、僕は必ず空を見てしまいます。空を眺めていると、一見何気なく浮かんでいる雲の中に、「あれ、この雲ってなかなか見られない雲だよね」と感じるような、綺麗な空の現象に出会うことがあるんです。きっと、他の気象予報士の皆さんも同じようなことを考えているのではないかなと思います。皆さんにもできることなので、家を出たときには、事故に気をつけながら、たまに空を見上げてみてもらえたらうれしいです。
■蓬莱大介（YTV 気象予報士）
電車や喫茶店など、人が集まる場所では周りの会話をよく聞くようにしています。今、皆さんが何に興味を持っているのかについてアンテナを張り、その気づきを天気予報に反映させているんです。桜の開花に関心があるのか、花粉の話題なのか、それとも週末の天気なのか…。その日、何を伝えるべきかを、日頃から多くの人の会話を通して考えています。また、風が吹けば「風速は何メートルくらいかな」と気になりますし、雨が降れば「何ミリの雨だろう」と考えてしまいます。以前には、トイレで手を乾かす際に使うハンドドライヤーの風速を風速計で測ったこともありましたね。
■前田智宏（MBS 気象予報士）
休日でも、つい雨雲レーダーを見てしまいます。自分の予報がどうだったのか、天気が当たっているのか、イメージしていた通りの天気になっているのか…そうしたことがとても気になるんです。天気は常に生活と関わるものなので、家族と遊びに出かけている時でも、ふと気温を調べたり、雨雲レーダーを確認したりしてしまいますね。
■林保捺美（MBS 気象予報士）
空の写真を沢山撮影して、つい親しい人に送ってしまうことですね。綺麗な空を見るとテンションが上がって、夫である中野広大アナウンサーに「綺麗だよ」と写真を送るのですが、返ってくるのは「ああ、そうだね…」という反応だったりします。また、天気のメカニズムについてなど、日常会話の中でもつい詳しいお天気の話をしてしまうことがあります。
――アナウンサーならではの習慣や、思わず日常で出てしまうクセはありますか？
■山崎香佳（MBSアナウンサー）
日常生活でもテレビ向けのつもりではないのに、大きな声でリアクションしてしまいます。去年の秋に友達とドライブしていた時も、綺麗な紅葉を見たら、「わー！すっごく綺麗な紅葉！」と、ついオーバーリアクションをしてしまって…。友達には、「もうもともとの香佳はいなくなったんだね」と言われてしまいました。
