¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤¬´ØÀ¾¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÁÊ¤¨¡ÖÀµ³Î¤ËÊóÆ»¤·¤Æ¡×µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡¢°Ý¿·¡¦µÈÂ¼»á¤Îº¨¤ßÀá¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬22Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å£³¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ÁÌä¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤áÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤È¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎË¡°ÆÀ®Î©¤Ë»ê¤é¤º¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÏÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¡Ö¶ÌÌÚ»á¤Ï¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬Ë¡°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤é»¿À®¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Öºï¸º¤ÎË¡°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é»¿À®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ºï¸º¤ÎË¡°Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â1Ç¯°ÊÆâ¤ËÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éºï¸º¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö°Ý¿·¤È¼«Ì±¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Î°Æ¤òÁá¤¯·è¤á¤Æ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¼¤²¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ó¤³¤ÎÉôÊ¬¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÇÄê¿ôºï¸º¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá¤¯¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ë¡°ÆÄó½Ð¤·¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Îã¤¨¤ÐÃæÁªµó¶è¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸º¤é¤¹¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤òÁá¤¯¤À¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§Äó½Ð¤·¤¿¼ñ»Ý¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¡£¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¡¦²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖµÈÂ¼»á¤¬½Ð±é»þ¡¢¡È°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËË¡°Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬»¿À®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¡É¤È¤Î»Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃæÁªµó¶èÏ¢µÀ©¤È¤¤¤¦¶ñÂÎ°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¡£º£¤Î°Ý¿·¤Î°Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸½ºß¤Î¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¤ÎÀ©ÅÙ¤òÁ°Äó¤Ë¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦°Æ¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Æ¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤Î¤Ç»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¡ÖÈ´ËÜÅª¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×°Æ¤òÁá¤¯½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤ÊµÄÏÀ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¼«Ì±¤Ë¤â°Ý¿·¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ð¤«¤êÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤à¤·¤íÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ç¡¢¶ñÂÎ°Æ¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏÀµ³Î¤ËÊóÆ»¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£µÈÂ¼»á¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤ºßºå¶É¤ÎÊóÆ»¤ËÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£