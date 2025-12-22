Æ£¸¶ÎµÌé¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤«¤éº¤¤Ã¤¿¥¯¥»Ë½Ïª¡¡Ä¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤òÌëÃæ¤Ë¡Ä¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ä¥Ð¥«¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê43¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£VTR½Ð±é¤·¤¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë¤Ë¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Îº¤¤Ã¤¿¥¯¥»¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
µÈÅÄ¤«¤é¡Ö¥¬¥Âç¾Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¡£¿Í¤òÌëÃæ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹Ô¤¯¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡ØÃ¯¤«¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤¦¤¼¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Ä¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡û¤ó¤Þ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡û¤ë¤Ù¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ç¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌõ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æ£¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº£¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¶¤ÏÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÊVTR¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¤¤Ä¤â°ì½ï¡£¤³¤³10Ç¯¤¤¤Ä¤â¡Ê¹ÂÃ¼¡Ë½ßÊ¿¡¢´ª¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ë¡¢¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£
MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤òÌëÃæ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ä¥Ð¥«¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆMC¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ì²¿ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖºÇ¶á¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
»³ºê¤«¤é¡ÖÎµÌé¤µ¤ó¤â¡¢¸Æ¤Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸åÇÚÇÐÍ¥¤«¤éµ´ÅÅ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ØÎµÌé¤µ¤ó¡¢Áá¤¯¡¢Áá¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖÀèÆü¡¢°é»°Ïº¤¯¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¤È¿©»ö¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¤Ë¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÇÌ¾ÀèÇÚ¤ò¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ìë¡£ÀèÆü¡¢Ìë¡ÊÅÅÏÃ¤¬¡Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖµËÊ¿¤µ¤ó¡¢º£Æü¡Äº£¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ê61¡Ë¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Í¡Ä¡¢¤ªÁ°¤ÎÅÅÏÃ¤Ç²¶¤Ï²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤óÍè¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦ÌÂÏÇ¤«¤±¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£