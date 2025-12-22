ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ28°Ì¡¡ÈóÀµµ¬Áý¤ä±ß°Â¶Á¤¯
¡¡ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤¬22ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë²ÃÌÁ38¥«¹ñÃæ28°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤ËÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢±ß°Â¤Ç³¤³°¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¸¶ºàÎÁ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åý·×¿ôÃÍ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç23Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ï26°Ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤¿¤á¡¢½ç°Ì¤òÆó¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï60.1¥É¥ë¡Ê¹ØÇãÎÏÊ¿²Á´¹»»5720±ß¡Ë¤Ç¡¢OECDÊ¿¶Ñ¤Ï79.4¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ÏÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤Ç³Æ¹ñ¤ÎËÜ¼Ò¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î164.3¥É¥ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï4°Ì¤Ç116.5¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸»ºÀ¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬°ìÄê¤Î»þ´Ö¤Ç¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤É¤ì¤À¤±À¸¤ß½Ð¤¹¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£