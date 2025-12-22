¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¤Ä¤Ð¤ß¡¡W¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ä¤Ð¤ß¡×¤¬22Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ð¤ß¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇØÃæ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Â¼¾å¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤ª¼Ì¿¿¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤³¤È¤·Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Ð¤ß¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬¤¤¤Þ¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡Â¼¾å¤¯¤ó¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Ç¡¢Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯7200Ëü±ß¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö5¡×¡£²ñ¸«¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£