¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï£²£²Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¡ÖÁ´¹ñÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏ¡¢±¿Æ°½¬´·ÅùÄ´ºº¡ÊÁ´¹ñÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏ¹ç·×ÅÀ¤Ï¡¢Ãæ³ØÃË»Ò°Ê³°¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬²þÁ±¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï£´¡Á£··î¡¢¾®³Ø£µÇ¯¤ÈÃæ³Ø£²Ç¯¤ÎÌó£±£¸£²Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ê¤É£¸¼ïÌÜ¤ÇÂÎÎÏ¹ç·×ÅÀ¡Ê£¸£°ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò»»½Ð¡£Ãæ³ØÃË»Ò¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï£´£²¡¦£±ÅÀ¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯ÅÙ¤Î£´£²¡¦£²ÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Ä¹ºÂÂÎÁ°¶þ¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£²¼Íî·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¾®³Ø½÷»Ò¡Ê£µ£´¡¦£°ÅÀ¡Ë¤âÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é£°¡¦£±¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸³è½¬´·¤Ï¾®ÃæÃË½÷¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ä«¿©¤òËèÆü¿©¤Ù¤ë³ä¹ç¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬¡Ö£¸»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Î³ä¹ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¡£Ê¿Æü¤Ë³Ø½¬°Ê³°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò£±Æü£³»þ´Ö°Ê¾å¸«¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇÁý²Ã¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÈù¸º¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌîµ®Çî¡¦ÃæµþÂç¶µ¼ø¡ÊÂÎ°é²Ê³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è½¬´·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢±¿Æ°»þ´Ö¤âÁý¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡££²¡¢£³Ç¯¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£