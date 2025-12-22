Â¼½Å°ÉÆà¡Ö»ä¤Î¤ª¿¬¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¡×Àê¤¤¤Ç¡ÖÊÑÂÖÅÙÈ´¤±¤Æ¤ë¡×ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤«¤Ê¤êÍ·¤Ó¿Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¶ÚÆù¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£Àî¾°Î´¡Ê30¡Ë¤È2¿Í¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Î°µåÉ÷¿å»Ö¤Î¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¡Ö4¡¢5¿ÍÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¤¿²£Àî¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Â¼½Å¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÍ·¤Ó¿Í¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
Â¼½Å¤Ï¡Ö»ä¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢»ä¤¬Á°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»ä¤Î¤ª¿¬¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¡×¤È·ãÇò¡£
²£Àî¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¹²¤Æ¡Ö·ã¤ä¤Ð¤¸¤ã¤ó²¶¡£¶¦±é¼Ô¤Î¤ª¿¬¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡©¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¡£
¥·¥¦¥Þ»á¤Ï¡ÖÊÑÂÖÅÙ¤¬È´¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£