¡¡Íî¸ì²È¤Î¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÉñÂæ¡Ö¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¶Æü¡Á£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Õ¾¢¡¦»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ê£·£¹¡Ë¤È¤È¤â¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏËþÆ²¤È»Õ¾¢¤È¤Î´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËþÆ²Ìò¤òÅÏÊÕÍµÂÀ¡¢¹¥³ÚÌò¤òº´Æ£Àµ¹¨¤¬±é¤¸¤ë¡£ËþÆ²¤ÏÅö½é¡ÖÀµµ¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖËÍ¤âÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈËÜÌ¾¤ÎËö¹âÅÍÌ´¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¹¥³Ú¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÇËÌç¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤ªÄï»Ò¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Í¡¢¡Ø»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀäÂÐÈëÌ©¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤¤¤Ä¸ø¤Ë¤·¤¿¤Ê¤È¡Ù¸À¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÍî¸ì¤òÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£