¡Ú£Ê£²²£ÉÍ£Æ£Ã¡Û£Ç£Ë½ÂÃ«ÈôæÆ¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡¡»³·Á¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¡¡¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¡×
¡¡Íèµ¨£Ê£²¤Î²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ï£²£²Æü¡¢»³·Á¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î£Ç£Ë½ÂÃ«ÈôæÆ¡Ê£³£°¡Ë¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦´ØÅì°ì¹â¤«¤é£²£°£±£³Ç¯¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ë²ÃÆþ¡£Ì¾¸Å²°¡¢¹ÃÉÜ¤ò·Ð¤Æº£µ¨£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢£··î¤Ë»³·Á¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£