²£ÉÍ£Æ£Ã¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë

¡¡Íèµ¨£Ê£²¤Î²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ï£²£²Æü¡¢»³·Á¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÃæ¤Î£Ç£Ë½ÂÃ«ÈôæÆ¡Ê£³£°¡Ë¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢²ù¤·¤¤¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡Åìµþ¡¦´ØÅì°ì¹â¤«¤é£²£°£±£³Ç¯¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ë²ÃÆþ¡£Ì¾¸Å²°¡¢¹ÃÉÜ¤ò·Ð¤Æº£µ¨£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢£··î¤Ë»³·Á¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£