ÉðÅÄº½Å´¡Ö¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»ØÅ¦
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡£12·î22Æü¤Ï¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤ÎËÝÌõ²È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó»á¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥Þ¥é¥¤¡Öº£Æü¤Ï¡¢AI¹ñºö¤ÇÇúÁý¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï¿ÍÎà¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏºÇ¶á¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤¬¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈAIÎ©¹ñÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤«¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤ÆAIÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é»ñ¸»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢º£¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÂç·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¦¤ó¡×
¥Þ¥é¥¤¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÆ°²è¸«¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎQR¥³ー¥ÉÃíÊ¸¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¡¢AI²èÁüÀ¸À®¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁ´Éô¥Çー¥¿¤Î½èÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ·úÀß¡É¤Ç¥°¥°¤ë¤È¡¢³¤³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÆîÅ×»Ô¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß·×²è¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤ÏÉÙ»³¸©¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー½¸ÀÑÃÏ¡ÖÆîÅ×¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÉÙ»³¸©¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤È¤«AI¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉðÅÄ¡Ö¼å¤¤¡©¡×
¥Þ¥é¥¤¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ç®¤Ë¼å¤¤¤È¤«¡¢ÍÉ¤ì¤Ë¼å¤¤¤È¤«¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËAI¤Î·×»»¤È¤«¤â¤½¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÉÙ»³¸©¤ÎÆîÅ×»Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢´ûÂ¸¤ÎÆüËÜ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤ÏÌó85%¤¬Åìµþ¤ÈÂçºå·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅìµþ¤À¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÉðÅÄ¡Ö¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¡¦Âçºå·÷¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢º£¤¢¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤À¤È¤É¤³¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬»¶¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£85%¤¬Åìµþ¤ÈÂçºå¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ïº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙ»³¸©¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊý¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò·úÀß¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¤«¥°ー¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¼ê¤òÍ¶Ã×¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ä¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»³¤ÎÃæ¤Ë·ú¤Æ¤ë¤È¤«¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬º£¸å¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÆâ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅê»ñ³Û¤Ïº£¸å¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð2028Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿·Àß¡¦ÁýÀßÅê»ñ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥Ã¥¯Âç¼ê¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Çー¥¿¤Ï¹ñÆâ¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¾ðÊó¤È¤«¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¹ñ³°¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Çー¥¿¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÁ´¤¯Æ±¤¸µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢EU¤Î³°¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Çー¥¿¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£³¤³°¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¾ðÊó¤Ï¹ñÆâ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊ§¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¸å¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×