¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û²£»³Éö¤¬ÃÏ¸µ¤ÎµÜºê»Ô´Ñ¸÷£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡ÖÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦²£»³ÉöÅê¼ê¤¬£²£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇµÜºê»Ô´Ñ¸÷£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æ±»Ô½Ð¿È¤Îµß±ç±¦ÏÓ¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È£Ð£Ò¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÜºê¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡µÜºê³Ø±à¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡££³Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë°ìÅÙ¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï£··î£³£°Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥íÄ¶¤¨¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¡££±£´»î¹ç¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£²¾¡£°ÇÔ£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£±£°¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ·ù¤ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶Âç¡¢¼þÅì¡¢ÃæÂ¼¤È¤¤¤º¤ì¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿º¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀïÂÇÎ¨¤¬£±³ä£µÊ¬£¶ÎÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆ±£²³ä£¸Ê¬¤È¤ä¤ä¶ìÀï¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê²û¤Ë¡Ë¿©¤¤¹þ¤à´¶¤¸¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤±¤É¾ï¤Ë¤½¤ì¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÏÃÏ¸µ¡¦µÜºê¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ÈÂ²¤äÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¡£ÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£³«Ëë£±·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£