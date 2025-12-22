MORE STAR¡õKAWAII LAB. SOUTH¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×½Ð±é·èÄê ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡ÚKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡Û¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KAWAII LAB.¤¬Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢KAWAII¤ò¶Å½Ì¤·¤¿º×Åµ¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÄÉ²Ã¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆMORE STAR¤ÈKAWAII LAB. SOUTH¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¡É¥«¥ï¥é¥Ü9¿ÍÁÈ¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î12Æü¤ËÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9¿ÍÁÈ¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Ì¤½Ï¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊMORE¡Ë¡×À®Ä¹¤·¡¢¡Öµ±¤¡¦Æ´¤ì¡ÊSTAR¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¤ÎMORE STAR¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ð¡¼KAWAII LAB. SOUTH¤Î2ÁÈ¡£¤¤¤º¤ì¤âº£Ç¯½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿´üÂÔ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
MORE STAR¤Ï¡Ö½é³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ØWITH KAWAII¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë ÉÙ»Î»³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢2026Ç¯¤â°ì½ï¤ËKAWAII¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª¡ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
KAWAII LAB. SOUTH¤Ï¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Ç¤Ï¡¢TGC¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤Î¹ç·×29¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿è¤ò±Û¤¨¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤ë¡ÖCOLORFUL KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¥«¥ï¥³¥ìTGCÁ°Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëTGC¤·¤º¤ª¤«2026¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDOKKA vivid¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿ûÆâ¤Î¤É²Â¤È²ÆÌÀË¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¡ÊOIF¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ä¸½Ìò³ØÀ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤¦¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡ÖSPICE ROOM powered by OIF¡×¤«¤é¸·Áª¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÖMONOTONE KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢BLACK¡õWHITE¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î»¨»ï¡¦¹¹ð¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÂôÅÄ·ë°á»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖSTREET KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¼´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸ÅÀîà¢»á¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëTGC¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ4¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°ÛÎã¤È¤Ê¤ë²£ÃÇ´ë²è¤ò¼Â¸½¡£ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£ ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÂç¾ìÉñºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éß·°æ»ÖÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¤«¤é¿ùËÜ¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤«¤é¸¹´ÖºÌ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢KAWAII LAB.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦»á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÅ¸³«¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÌ¤ë¡£Ã¯¤¬¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤ÏÅöÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖKAWAII¤ÇÀ¤³¦¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈKAWAII¡É¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊKAWAII LAB.¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÈHAPPY NEW KAWAII¡É¤òÀÅ²¬¤è¤êÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì12¡§00¡¿³«±é14¡§00
²ñ¾ì¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¡§ FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡¢MORE STAR¡¢KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH
MC¡§Âç¾ìÉñºù¡ÊÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¸¹´ÖºÌ²Ú¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ß·°æ»ÖÈÁ¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¿ùËÜ¿¿»Ò¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¢¨50²»½ç
¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Û¤«
¢¡MORE STAR¡õKAWAII LAB. SOUTH¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×½Ð±é·èÄê
¢¡¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×3¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¾ÜºÙ·èÄê
¢¡¡Ö¥«¥ï¥³¥ìTGC¡×
¢¡¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×³«ºÅ³µÍ×
