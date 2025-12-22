¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é·èÄê¡Ö¸÷±É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¤è¤ë£·»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î½Ð¾ì¤Ï £³Ç¯¤Ö¤ê£·²óÌÜ¡Ë
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï1972Ç¯¤Ë¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤Èº£¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡£¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë£±¶Ê¤âÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡× »þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£