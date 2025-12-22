¡Ú2025¾×·â½Ö´Ö¡Û¤³¤Î1Ç¯¡Ä¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿·èÄêÅª½Ö´ÖŽ¥¾×·â±ÇÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ÀÅ²¬¸©Æâ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À·ãÆ°¤Î2025Ç¯¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾×·â±ÇÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶Á¤ÅÏ¤ë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ëÂç¤¤Ê²»¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢1·î¸æÁ°ºê»Ô¤Î¿À¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£¿¯Æþ¤·¤¿ÃË¤Ï¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤¤Á¬È¢¤òÊª¿§¤¹¤ë¤È¡Ä¾®Á¬¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ»ý¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤¤Á¬¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÃË¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¼ÒÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¡£¸½¶â¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ä´ê¤¤¤ò¿ÀÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤¤Á¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ð¤ÁÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Þ¤ÀÈÈ¿Í¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤²ò·è¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î¡¢ÂÞ°æ»Ô¤Ç¤ÏË½Áö»ö¸Î¤â¡Ä¡£
»þÂ®30¥¥í¤Û¤É¤ÇÁö¤ë¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤¢¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥°¥ìー¤Î¼Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ìー¤Î¼Ö¤Î»Ñ¤¬°ìÅÙ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¡¢Àª¤¤¤è¤¯Áö¤ê½Ð¤·¡ÈË½Áö¡É¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡£
Àª¤¤¤è¤¯Á°¤Î¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï180ÅÙ²óÅ¾¡£¼Ö¤ÏÊâÆ»¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÉÆÍ¤·¤¿¼Ö¡¢ÂÞ°æ·Ù»¡½ð¤ÎÁ°·ÙÌ³²ÝÄ¹¤ÎÃËÀ·ÙÉô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÍÑ¼Ö¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÂ¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¡£¼Ö¤âÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡Ë
¡Ö»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»à¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÃËÀ·ÙÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï11·î¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¤ÎË½Áö¤ÏÉÍ¾¾¤Ç¤â¡Ä¡£
²èÌÌ¤Î±¦Â¦¤«¤éÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿1Âæ¤Î¼Ö¡£Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ä¥¹¥Ôー¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ää¼ÖÃæ¤ÎÇò¤¤¼Ö¤ËÀª¤¤¤è¤¯¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(µ¼Ô)
¡ÖË½Áö¤·¤¿¼Ö¤Ï¡È°ì»þÄä»ß¡É¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Æî¸ý¥íー¥¿¥êー¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤í¤Ã¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ¤ÈÊÌ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤Î2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¸å¤Î¸¡ºº¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¤½¤Î¸å¡¢²á¼º¤è¤ê¤âÈ³Â§¤¬½Å¤¤¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾½ý³²ºá¡×¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î ¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï5·î¡¢³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»1¹æ¾å¤ê¤òÁö¤ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¡£
¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£
¹õ¤¤ÊªÂÎ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÂçÇË¡£¼Ö¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤ËÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë
¡Ö¥ì¥Ã¥«ー¤Î¿Í¤¬¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤ËÎØÎ±¤á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ää¼ÖÃæ¡¢¼Ö¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¡ÖÎØÎ±¤á¡×¡£
¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê¥¬¥é¥¹¤ò¡Ë´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÍ¾·×ÉÝ¤¤¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ê¤ª¶â¤ò¡Ë¤º¤Ã¤È¤¿¤áÂ³¤±¤Æ¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Çã¤¨¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÅÔÆâ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¤³¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·ÎØÎ±¤á¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÎØÎ±¤á¤Î´ÉÍý¤ò²ñ¼Ò¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢7·î¡¢¥â¥â¤ÎÌÚ¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£¥â¥â¤ò1¤Ä¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¤È¤â¤®¼è¤ë¿ÍÊª¡£
¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¤ï¤º¤«7ÉÃ´Ö¤Ë¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¡Ö¥â¥â¡×¤ò4¤ÄÅð¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë
¡ÖËèÇ¯°ì¤Ä»Ä¤é¤º»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢7¡¢8Ç¯Á°¤«¤é¿©¤Ù¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤ÆÅð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢1²ó¤â¸ý¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ìÏ«¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È(ÅÁ¤¨¤¿¤¤)¡×
°é¤Æ¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈÈ¹Ô¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤â²ÌÊªÀàÅð¤Ï¸å¤òÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
²ÌÊªÅ¥ËÀ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï10·î¡¢ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâË¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£°ìÆ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬²¿¤«¤òÓÌ¤°¤è¤¦¤ËÌÚ¤Î¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÚ¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤ë»Ñ¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Æü¸å¡¢Æ±¤¸¸ÄÂÎ¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ½ÅÌó150¥¥í¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½140¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâË¼Âè4¶è¡¡ÃæÃ« ½ÓÍº ¶èÄ¹¡Ë
¡ÖÂ¾¿Í»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Ê¤êÃÏ¸µ¤Ç½Ð¤¿¤Î¤ÇÃÏ¸µÌ±¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Æ¬¶î½ü¤µ¤ì¤ÆÂ¿¾¯¤Ï°Â¿´¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¡Èµ®½Å¡É¤Ê±ÇÁü¤â¡Ä¡£
¿åÌÌ¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤ëµðÂç¤ÊÀ¸¤Êª¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¹¤¯À¸Â©¤¹¤ë¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Daiichi-TV¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë¾è¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢ÅÄ»Ò¤Î±º²¤Î³¤¾å¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¯¥¸¥é¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬µî¤ë´ÖºÝ¡¢ÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤Ê¤Î¤«¡¢¶»¥Ó¥ì¤òÆ°¤«¤¹ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Í³Èæµù¹Á¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¡£
¡Ê»£±Æ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢ÌîÀ¸¤Î¥«¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
µù¹Á¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤òÈ¯¸«¡£¤ª¤è¤½3»þ´Ö¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¡¡ÀõÀî ¹° ±Ä¶È²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¡ÊÆüËÜ¶á³¤¡Ë¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í³Èæ¼þÊÕ¤Î¤É¤³¤«¤Ë»ºÍñ¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×
µù¹Á¤Ê¤É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æµß½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
