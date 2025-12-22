¥æー¥í±ß£±£¸£´±ßÂæ¸åÈ¾¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Î²¼¤²¤òÌá¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184.80ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þÈ¿È¯¡¢ÅìµþÄ«Êý¤Î¹âÃÍ184.88¥ì¥Ù¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë¤Ï184.24ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²¼¤²¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤â211.30Âæ¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢Åìµþ¸áÁ°¤Î211.41ÉÕ¶á¤«¤é210.63ÉÕ¶á¤Ë»ê¤ë²¼Íî¤ò¤Û¤Ü²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£³ô¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤Ï¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬¥×¥é¥¹·÷¿ä°Ü¡£
EUR/JPY¡¡184.64¡¡GBP/JPY¡¡211.21¡¡USD/JPY¡¡157.47
