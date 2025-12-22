¶â²Á³ÊºÆ¤Ó¾å¾º¤Ç¡ÈºÇ¹âÃÍ¡É 1¥°¥é¥à2Ëü2690±ß¡ÊÀèÊª²Á³Ê¡Ë¡¡±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ç±ß·ú¤Æ¶â²Á³Ê¤¬¾å¾º¡¡ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤â°ú¤Â³¤Í×°ø¤Ë
¶â¤Î²Á³Ê¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÊª²Á³Ê¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢Å¹Æ¬¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï½é¤á¤Æ2Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤Ï¡¢¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¡Ö26Ç¯10·î¤â¤Î¡×¤¬°ì»þ¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü2690±ß¤ò¤Ä¤±¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤¬È¯É½¤¹¤ë¾®Çä²Á³Ê¤â¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë2Ëü4552±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ2Ëü4000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢ºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç1¥É¥ë¡á157±ßÂæÈ¾¤Ð¤È±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß·ú¤Æ¤Î¶â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¡×¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤Î»ñ»º¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤¤¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£