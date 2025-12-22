ÈþÌ£¤·¤¯½Ð¤»¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤òÄÉµá¡ÄÏ·ÊÞ¤¬ºî¤êÂ³¤±¤ë¡ÈÆüËÜ°ìÂç¤¤ÊÌ£Á¹¥«¥Ä¡É ¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈÃÍ¤´¤í´¶¤Ë¥¢¥Ä¤¤»Ù»ý
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î¡Ö¤ß¤½¤«¤Ä¤Î»°²Ï²°¡×¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ£Á¹¥«¥Ä¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ä¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆÃÂç¥íー¥¹¤Ë´Å¤ß¤½¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¡¢¤´ÈÓ¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈÃÍ¤´¤í´¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡È¤Û¤ÜÇÜ¥µ¥¤¥º¡É¤ÎÌ£Á¹¥«¥ÄÄê¿©
¡Ö¤ß¤½¤«¤Ä¤Î»°²Ï²°¡×¤Ï¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËþÀÊ¤¬Â³¤¯¿Íµ¤Å¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢60Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¤Î¡ÖÌ£Á¹¤«¤ÄÄê¿©¡×¡Ê¥é¥ó¥Á²Á³Ê1280±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö¤¹¤´¤¯Ê¬¸ü¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
ÆÃÀ½¤Î´Å¤ß¤½¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦Ì£Á¹¥«¥Ä¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤ÆÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥ó¥«¥Ä¤¬Ìó100¥°¥é¥à¤ÎÆÚ¥íー¥¹Æù¤ò»È¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»°²Ï²°¤Î¥«¥Ä¤Ï1Ëç180¥°¥é¥à°Ê¾å¤È¤Û¤ÜÇÜ¡£Çö¤¯°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¡¢¹â²¹¤Ç°ìµ¤¤ËÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤´ÈÓ¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÆüËÜ°ìÂç¤¤ÊÌ£Á¹¥«¥Ä¡É
¡¡ÄÌ¾ï¤Ç¤â½½Ê¬Âç¤¤ÊÌ£Á¹¥«¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤¤¤¯¤Î¤¬¡ÖÆÃÀ½¤ß¤½¤«¤ÄÄê¿©¡×¡Ê2380±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¸å¤í¤Î¿Í¤¬Íê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Å´ÈÄ¤´¤ÈÍÈ¤²¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡ÖÉáÄÌ¤Î3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤½¤¦¡£»®¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤Î¡ÖÆÃÀ½¤ß¤½¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ë¤Ï¡¢650¥°¥é¥à¤ÎÆÚ¥íー¥¹Æù¤ò»ÈÍÑ¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿¤°Ç÷ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£UA¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ì¥³ー¥ÉÇ§Äê¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¡É
¡¡¼Â¤Ï»°²Ï²°¤ÎÌ£Á¹¥«¥Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎµÏ¿¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡ÖUA¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ì¥³ー¥É¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö825¥°¥é¥à¤ÏÁí½ÅÎÌ¡£ÍÈ¤²¤¿¾õÂÖ¤Î¥«¥Ä¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¡×
¥«¥ÄÃ±ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤Ï¶Ã°Û¤Î800¥°¥é¥àÄ¶¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ°ìÂç¤¤ÊÌ£Á¹¥«¥Ä¤Ç¤¹¡£
60Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤ÎµðÂç¤ÊÌ£Á¹¥«¥Ä¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿»°²Ï²°¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å¹¼ç¡§
¡ÖºÇ½é¤Ï1¥Ý¥ó¥É¡¢450¥°¥é¥à¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤Î¤ò¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢650¤¯¤é¤¤¤Ë¡£¤½¤³¤¬ÍÈ¤²¤é¤ì¤ë¸Â³¦¤Ç¤¹¡×
¥È¥ó¥«¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬650¥°¥é¥à¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷
