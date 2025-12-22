ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢Â¼¾å½¡Î´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·MLBÄ©Àï¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡¡2¿Í¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥à¥Í¥¢¥Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í!!±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹!!!¡×¡×ÂôÂ¼°ì¼ù¡õÂ¼¾å½¡Î´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂôÂ¼¤Ï¡ÖÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í!!±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹!!!¡×¤È±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¼¾å¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥à¥Í¥¢¥Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¡Â¼¾åÁª¼ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤È¡¢¥Ä¡½¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
