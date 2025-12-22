µÔÂÔÄÌÊó¤Î¿¦°÷²ò¸Û¡¢Å±²ó¤·ÏÂ²ò¡¡¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ËÃÏ°Ì³ÎÇ§µá¤á¤¿ÁÊ¾Ù
¡¡¶ÐÌ³Àè¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÔÂÔµ¿¤¤¤òÍøÍÑ¼Ô²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸µ¿¦°÷¤Î½÷À¤¬¡¢²ò¸Û¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¤·¤Æ±¿±Ä¼çÂÎ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ËÃÏ°Ì³ÎÇ§¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤ËÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¤¬²ò¸Û¤òÅ±²ó¤·¡¢²ò·è¶â480Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£11·î13ÆüÉÕ¡£
¡¡Ë¡¿Í¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¤Çºî¶È½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤È¤¤ï²ñ¡×¡£¸¶¹ð½÷À¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔµ¿¤¤¤ò¼«¼£ÂÎ¤Ë¤âÄÌÊó¤·¡Ö²ò¸Û¤ÏÄÌÊó¤Ø¤ÎÊóÉü¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¾¡ÁÊ¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡¿Í¤Ï»ÜÀß¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£