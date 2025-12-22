ÃÎ±Ñ¡Öº£Ç¯¤Ï¶õ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë»þ´ÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¤Ç³èÆ°ºÆ³«Ìó£±Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¹Ô¤ÍèÁý¤¨¤ë
´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÎ±Ñ¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÃÎ±Ñ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ99ÅÀ¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤·Ìó1Ç¯¤¿¤Á¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢1·î¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤Î1Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡¡Ê¹¤«¤ì¡ÖÈô¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òµó¤²¡Öº£Ç¯¡¢¤È¤Æ¤âÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾éÃÌ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡£1¥«·î¤Ë1²ó¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¿¡£¶õ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£