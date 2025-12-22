¡Ú ¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í ¡Û ¡ÖÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¸µ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡ÖÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í ¡Û ¡ÖÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü12·î22Æü¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤ÆÆó½µ´ÖÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢ËÍ¤Î´é¤Ë¤âÀ¸µ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÆü¿´Â¡¤Ë¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À½¤Àµ¤¬¸ú¤¯¤È¤Î¤È¤Î»ö¤Ç¡¢ÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö¼è¤êµÞ¤®Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡£Âô»³¤Î·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÄÀ¸µ¤¤¬Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÂ¼¼¤«¤é³°¤Ø¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡¢12·î15Æü¿¼ÌëÌ¤ÌÀ¤ËÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÉÂÌ¾¤Ï¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¸¡ºº¤Î°Ù¤ÎÆþ±¡¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¹¹¤Ë¡Ö12·î14Æü¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤µ¤ó¼çºÅ¤Î¡Ú°ÍÂ¸¾É¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à IN Âçºå¡Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¸å¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê·ã¤·¤¤Æ°Ø©¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤êÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡×¡Ö¤½¤ÎÌë¤«¤é¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î²æËý¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
