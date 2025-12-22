µßµÞÈÂÁ÷¢ª¶ÛµÞÆþ±¡¤Î¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¶á±ÆÅê¹Æ¤·¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡¡22Ç¯¤ËÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¸øÉ½
Ãæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢NHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¿ùÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü12·î22Æü¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤ÆÆó½µ´ÖÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢ËÍ¤Î´é¤Ë¤âÀ¸µ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¿´Â¡¤Ë¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À½¤Àµ¤¬¸ú¤¯¤È¤Î¤È¤Î»ö¤Ç¡¢ÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ê½Ñ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤Î¼£ÎÅ¤âÎÉ¹¥¤Ê¾ì¹ç¤ÏÇ¯ÆâÂà±¡¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤Î¥ª¥Ú¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡Ä¼è¤êµÞ¤®Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡£Âô»³¤Î·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡¡¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¿ùÅÄ¤Ï22Ç¯8·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÎÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡Ö´â¤¬Á´¤ÆåºÎï¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£7·î¤Ë¤Ï¤¬¤óÈ¯³Ð¤«¤é3Ç¯¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯°Û¾ïÌµ¤·!!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢18Æü¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö12·î15Æü¿¼ÌëÌ¤ÌÀ¤ËÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£