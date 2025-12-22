¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡¡²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¡¡½ý³²ÍÆµ¿¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬
4·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬ÀÅ²¬¡¦³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Çµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤ò½ä¤ê¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï22Æü¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¤Ç¹Ëö¤µ¤ó¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ý³²ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï4·î¡¢³ÝÀî»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤«¤é9Æü¸å¤Ë½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢ºßÂð¤ÇÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤Ë¹üÀÞ¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Ï11·î¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï22Æü¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½èÊ¬·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£³ÝÀî¶è¸¡¤Ï²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¤Ç¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤ò³ÝÀî´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ËÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
