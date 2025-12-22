Ç¯´Ö200Ëü¿ÍÍè¤ë¡ÈÀÄ²Ì¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¡ÄÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ºÄ¾Çä¤ê¾ì¡Ø¤²¤ó¤¤Î¶¿¡ÙÅ¹Ä¹¤¬Áª¤Ö¡È½Ü¤Î¿©ºà¥Ù¥¹¥È3¡É¤Ï
¡¡³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¦¡¢°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î¡ÖJA¤¢¤°¤ê¥¿¥¦¥ó ¤²¤ó¤¤Î¶¿¡×¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ºÄ¾Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎºÎ¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢½Ü¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á´¶¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤¡ÈÇòºÚ¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö¤²¤ó¤¤Î¶¿¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ìó80¼ïÎà¤ÎºÎ¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½200Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀÄ²Ì¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¤Ç¤¹¡£
ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎÌîºÚ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Å¹Ä¹¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3ÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¡§
¡ÖÎä¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇòºÚ¤Ç¤¹¤Í¡×
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æé¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÃÎÂ¿È¾Åç»º¤ÎÇòºÚ¡£²¹ÃÈ¤ÊÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎÆüº¹¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤ÆÂç¤¤¯°é¤Á¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÇÅüÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃß¤¨¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Ö1¶Ì410±ß¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤ªÃÍÂÇ¤Á¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¯¡¢ÍÕ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤¬½Ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´°½Ï¤ß¤«¤ó
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡£²¹ÃÈ¤Ç¿å¤Ï¤±¤ÎÎÉ¤¤ÃÎÂ¿È¾Åç¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿È¤¬Äù¤Þ¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÄ«ºÎ¤ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Ö¤³¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËèÄ«°Å¤¤¤¦¤Á¤«¤é¼ý³Ï¤·¤Æ½Ð²Ù¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
½Ð²ÙÇÀ²È¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤¬Ì©½¸¤·¡¢´Ý¡¹¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤´¤í¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÈÍñ¤Î´ÊÃ±¥µ¥é¥À¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー1³ô¡¢¤æ¤ÇÍñ2¸Ä¡¢¥Þ¥è¥Íー¥ºÂç¤µ¤¸2¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò600W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢Âç¤¤á¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤¿¤æ¤ÇÍñ¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤òÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¡£º£¤¬½Ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¡¢Íñ¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¤ÃÎÂ¿È¾Åç»º¤Î¤ß¤«¤ó¡£µÏ¿Åª¤Ê²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Î¤¢¤È¤ËË¬¤ì¤¿µÞ·ã¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´¨ÃÈº¹¤È¤Ê¤ê¡¢²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´°½Ï¤ß¤«¤ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10¸Ä¤Ç500±ß¤Û¤É¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹ー¥Ñー¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ýー¥È¡§
¡Ö²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¸åÌ£¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¢£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤«¤´¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿©ºà¤Ç¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡§
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÏÂ¹ÍÑ¡£Âç¹¥¤¤ÇÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¿ÍÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¥Á¥¥ó¤ä¥È¥Þ¥È¤È°ì½ï¤ËÄ´Íý¡£3¿Í¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö¥±ー¥ë¤Ï½é¤á¤ÆÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¶ì¤¯¤Ê¤¤¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¥±ー¥ë¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷