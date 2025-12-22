¡Ö£±Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè172ÏÃ¡Ö²ÀÍå¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î22Æü¡¢Ê¡ËÜ¿¹Ô»á¡¢Çë¸¶Å·À²»á¡¢¾å¸¶µá»á¡¢¿·°æÏÂÌé»á¤é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè172ÏÃ¡Ö²ÀÍå¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÅÒÇîÇË²üÏ¿¥«¥¤¥¸¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëEÈÉ¡¦ÈÉÄ¹¤ÎÂçÄÐ¤¬1Æü³°½Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÂè168 ÏÃ¡Ö··Á¡×¤äÂè169ÏÃ¡ÖÆ¶²û¡×¤Ê¤É°ìÉô¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¤Î¹ö¡¦¡¦¡ª Äì¤ÎÄì¡¦¡¦¡ª Äë°¦ÃÏ²¼Ï«Æ¯»ÜÀß¡¦¡¦¡ª Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö£±Æü³°½Ð·ô¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃÏ¾å¤ÇìÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹ÃË¤¬¤¤¤¿¡¦¡¦¡ª¤½¤ÎÌ¾¤ÏÂçÄÐ¡¦¡¦¡ªEÈÉŽ¥ÈÉÄ¹¤Ë¤·¤Æ¡¢£±Æü¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¾¢¡¦¡¦¡ª°û¤ó¤Ç¿©¤Ã¤ÆÂçËþµÊ¡¦¡¦¡ª¤Î¤¿¤ê³Ú¤·¤àÂçÄÐ¤òÉÁ¤¯¡¢ÈÓ¥Æ¥íŽ¥¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÂè£±´¬¡¦¡¦¡ª
¡Ú¹¹¿·¡ÅºÇ¿·ÏÃ¡Å¡ª¡Û- ¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø£±Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡Ù¡÷Âè21´¬È¯ÇäÃæ¡Å¡Å¡ª (@hancho_YM) December 21, 2025
·îÍËÆü¡Å¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÈ¯ÇäÆü¡Å¡ª
Âè172ÏÃ ¡Ö²ÀÍå¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Å¡ª
³«ºÅ¡Å¡ªÄë°¦¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥³¥ó¥Ú¡Å¡ª
Ë¬¤ì¤ë¡ÅÃÏ²¼ºÄÌ³¼Ô¤¿¤Á¤Ë°ìÚ¼Àé¶â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Å¡ª
ÂçÄÐ¤¿¤Á¤¬Æ³¤½Ð¤¹¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤Ï¡Å¡ª¡©https://t.co/qT5Ke4ERgA
ÆÉ¤á¤ë¡Å¡Å¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¤Ç¤â¡Å¡Å¡ª pic.twitter.com/vkFeOpYjM2