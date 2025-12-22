2025年最後のハリウッド大作映画が劇場公開を迎えた。ジェームズ・キャメロン監督『アバター』シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、12月19日～21日の北米映画週末ランキングでNo.1を獲得。3日間の興行収入は8800万ドルだった。

参考：『ズートピア2』北米No.1返り咲き＆世界興収11億ドル突破 2025年最大のヒット作に

本作は海外市場で興行収入2億5700万ドルを記録し、全世界興行収入は3億4500万ドルのロケットスタート。全世界でのオープニング興収記録では、同じくディズニー作品の『ズートピア2』に次いで今年第2位となった。

また、日本以外の全市場にてハリウッド作品の週末No.1を獲得（日本は『ズートピア2』がNo.1）。特に優れた成績を収めた中国・フランス・ドイツ・韓国のみならず、SF映画が苦戦しがちな市場においても、2025年のハリウッド映画として初動記録を更新した。

気になるのは、前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）と比較した場合、数字が予想以上に大きく落ちていることだ。前作は北米興収が1億3400万ドル、世界興収が4億3500万ドル。製作費およそ4億ドルとも伝えられるなか、ホリデーシーズンにどこまで劇場を盛り上げられるかがカギとなる。

しかしながら、『アバター』シリーズは2009年の第1作から、オープニング興行収入よりもその後の成績で挽回してきたのが特徴だ。第1作の北米初動成績は7702万ドルにとどまったが、ぐんぐん成績を伸ばし、最後には北米興収7億4976万ドル、世界興収27億4357万ドル（初上映時）と歴代記録を更新するに至ったのである。

課題となるのは、第1作『アバター』から第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』までが13年空いたのに対し、今回は前作から3年後の新作であり、作品としての貴重さがあまりないこと。また、上映時間が3時間17分とシリーズ史上最長であり、1日の上映回数が限られやすいことだ。

ただし、それでも観客の評価はすこぶる高く、Rotten Tomatoesでは批評家スコア68%に対し、観客スコアは92%。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」を獲得しており、別の出口調査では、回答者の半数以上が「もう一度観る」と答えたという。口コミとリピーターの効果で、思わぬ伸びを見せる可能性があるということだ。

また、観客の年代は25歳以下が約4割にのぼり、ヒットに欠かせない若年層をつかんでいることもうかがえる。3D上映の興行収入が全体の56%、さらにIMAX上映などプレミアムラージフォーマットを含めると全体の66%を占めることも興行においては追い風だ。

なお、『ズートピア2』と『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の世界的ヒットにより、ディズニーの年間興行収入はまもなく60億ドルを突破する。ワーナー・ブラザースの50億ドルを大幅に上回り、大手スタジオとしてぶっちぎりNo.1の数字だ。

今週は『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』以外にも複数の新作が公開され、それぞれ健闘を見せている。

第2位『David（原題）』は聖書を題材としたアニメーション映画で、テレビシリーズ「Young David（原題）」の続編。北米3118館で週末興収2201万ドルと、配給のAngelとしては『サウンド・オブ・フリーダム』 （2023年）を抜いて史上最高記録となった。Rotten Tomatoesでは批評家70%・観客98%、CinemaScoreは「A」評価。日本ではハークが配給権を獲得しており、2027年以降公開と伝えられている。

第3位は、シドニー・スウィーニー＆アマンダ・セイフライド主演のサイコスリラー映画『The Housemaid（原題）』。北米3015館で週末興収1895万ドルと、R指定の大人向け映画としては好調な滑り出しとなった。観客の75%が25歳以上、女性客が全体の70%を占めている。

原作はフリーダ・マクファデンの同名小説『ハウスメイド』（邦訳版は早川書房刊）で、監督は『シンプル・フェイバー』シリーズのポール・フェイグ。とある裕福な家庭が、暗い過去を持つ女性（シドニー・スウィーニー）を住み込みメイドとして雇ったことから崩壊してゆく……。Rotten Tomatoesでは批評家75%・観客92%、CinemaScoreでは「B」評価。スリラー映画としてはかなりの高水準だ。

第4位は『スポンジ・ボブ』シリーズの映画第7弾『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』。北米3557館で週末興収1600万ドルを記録したが、シリーズの興収記録としてはふるわない滑り出しとなった。もっともRotten Tomatoesでは批評家88%・観客76%、CinemaScoreではシリーズ史上最高の「A-」評価を獲得。この結果がホリデーシーズンにどう響くかに注目だ。

今週もうひとつの注目作は、A24製作によるティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』。クリスマスの全米公開に先がけ、北米わずか6館で87万5000ドルという驚異的なスタートを記録した。1館あたりの成績は14万5833万ドルで、2025年の最高記録を更新したほか、『ラ・ラ・ランド』（2016年）以来の好記録だという。

本作はシャラメ演じる主人公マーティ・マウザーが世界選手権をめざして（手段を選ばず）奔走する卓球映画にして、『アンカット・ダイヤモンド』（2019年）や『グッド・タイム』（2017年）を手がけたサフディ兄弟の兄、ジョシュ・サフディ監督らしいエネルギッシュでダークな一作。Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%と絶賛されている。

ロサンゼルスやニューヨークでの上映は完売が相次いだほか、前売りセールスもA24史上最高記録を樹立。拡大公開での大ヒットが期待される。日本公開は2026年3月13日。

いよいよ年末が迫るなか、2025年の北米映画市場の年間興収は83億8000万ドル。実写版『リロ＆スティッチ』や『ズートピア2』をはじめ、数々のヒット作に恵まれたが、思わぬ不振に苦しんだ大作映画もあったため、前年比わずか1.3%増となっている。

クリスマスにはジャック・ブラック＆ポール・ラッド主演による『アナコンダ』のリブート版『Anaconda（原題）』や、ヒュー・ジャックマン＆ケイト・ハドソン主演の実話音楽映画『Song Sang Blue（原題）』など多数の新作が公開されるが、年間90億ドルの大台を超えられるかは、大作映画の市場牽引力にかかっている。

【北米映画興行ランキング（12月19日～12月21日）】1.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（初登場）8800万ドル／3800館／累計8800万ドル／1週／20世紀スタジオ

2.『David（原題）』（初登場）2201万ドル／3118館／累計2201万ドル／1週／Angel

3.『The Housemaid（原題）』（初登場）1895万ドル／3015館／累計1895万ドル／1週／ライオンズゲート

4. 『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』（初登場）1600万ドル／3557館／累計1600万ドル／1週／パラマウント

5.『ズートピア2』（↓前週1位）1450万ドル（-44%）／3540館（-295館）／累計2億8280万ドル／4週／ディズニー

6. 『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』（↓前週2位）725万ドル（-62.6%）／3012館（-567館）／累計1億893万ドル／3週／ユニバーサル

7.『ウィキッド 永遠の約束』（↓前週3位）430万ドル（-49.7%）／2913館（-567館）／累計3億2050万ドル／5週／ユニバーサル

8.『Dhurandhar（英題）』（↓前週4位）247万ドル（-30%）／400館（+23館）／累計1260万ドル／2週／Moviegoers Entertainment

9.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（初登場）87万ドル／6館／累計87万ドル／1週／A24

10.『ハムネット』（↑前週11位）85万ドル（-40.7%）／617館（-132館）／累計876万ドル／4週／Focus Features

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年12月22日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W051/https://variety.com/2025/film/box-office/avatar-fire-and-ash-box-office-opening-weekend-james-cameron-1236613727/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/avatar-fire-ash-box-office-james-cameron-opening-1236456206/https://deadline.com/2025/12/box-office-avatar-fire-and-ash-housemaid-1236653423/https://deadline.com/2025/12/avatar-fire-and-ash-opening-global-international-box-office-1236652516/https://deadline.com/2025/12/indie-film-box-office-marty-supreme-timothee-chalamet-1236654607/https://deadline.com/2025/11/david-angel-studios-6-million-theatrical-pre-sales-1236629455/

（文＝稲垣貴俊）