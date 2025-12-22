ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ôµÕ½±¤ÇÀÅ¤«¤Ê¤ëÌöÆ°¤ËÑéÌÜ
¡¡½µÌÀ¤±£²£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¸£¹£µ±ß¹â¤Î£µËü£°£´£°£²±ß¤ÈÂçÉýÂ³¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤¬°ìÀÆ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤â¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë³Ê¹¥¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤â²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢°ì»þ£±£°£°£°±ßÄ¶¤Î¾å¾º¤ò¤ß¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁê¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¤Î£³ÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç£µ£¶£°±ß°Ê¾å¤ÎÉâÍÈ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Á°°ú¤±¤Ï£¹£·£µ±ß¹â¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÈÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬£·£·£±¤Ç¥Ô¥¿¥ê¹çÃ×¡£Âç°ú¤±¤Ï£·£·£±ÂÐ£·£¸£°¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µËö£±£¸～£±£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò£²£µ¥Ùー¥·¥¹°ú¤¾å¤²£°¡¥£·£µ¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÁê¾ì¤Ï¤³¤ì¤ò»öÁ°¤Ë£±£°£°¡ó¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î¼ªÌÜ¤Ï¤ª¤Î¤º¤È²ñ¹ç¸å¤Î¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÏÃæÎ©¶âÍø¤Î²¼¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ¸À¤òÈò¤±¡¢¤³¤ì¤¬£±¥É¥ë¡á£±£µ£·±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ß°Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢¹ñÆâ¤Î¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄ¾¶á¤Ç£²¡¥£±£°£°¡ó¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¡£ºÄ·ôÇä¤ê¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¼´¤Ç¤Î±ßÇä¤ê²ÃÂ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´í¸±¤ÊºÄ·ô°Â¡¦±ß°Â¤ÎÆ÷¤¤¤òÊü¤Ä¡£²¾¤Ë³ô¤âµÞÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¥È¥ê¥×¥ë°Â¤Ç»ñ¶âÆ¨Èò¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ³ô»Ô¾ì¼çÆ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¤â¤È³ô¹â¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥ä¥ì¥ä¥ì¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¥Ï¥ÈÇÉÅª¤È¤Î¸«Êý¤Ç°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅêµ¡Åª¤Ê±ßÇä¤ê¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÍø¾å¤²Í¾ÃÏ¤òÊ¤¤¤±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÊý¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬Ì¸¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ïº£¸å¤â²Ð¼ï¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î¿Íµ¤¤Ï´°Á´Éü³è¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¬Î®¤ËÊÑ²½¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²üÏÀ¤¬Âç¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥çー¥ÈÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡££Á£É´ØÏ¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ò¼åµ¤Í¶Æ³¤¹¤ëÏÀÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤íÂ¦¤ÇÂç¸ý»ñ¶â¤¬¶õÇä¤ê¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ûµë¤Î»õ¼Ö¤¬µÕ²óÅ¾¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ§¤ß¾å¤²Áê¾ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ä¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥É¿¿¤óÃæ¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â°ìË¡¤À¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÁ´ÂÎÁê¾ì´Ñ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£µËü±ßÂæ¤ÇÇä¤êÊª¤Ë²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐºÇ¹âÃÍ¤Î£µËü£²£´£±£±±ß¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Â°×¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ç¤âÁ´ÂÎÁê¾ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ö¿¹¤è¤êÌÚ¡×¤Î´ÑÅÀ¤ÇÌÃÊÁ¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ê³ôÅªÍ×ÁÇ¤ò»ý¤ÄÌÃÊÁ¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÅÚÉ¶¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ëÌöÆ°¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥ê¥¬¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<268A.T>¤Ï£ØÀþµ»½Ñ¤ò¼´¤È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¥¦¥¨¥Ïー¸¡ºº¤Ê¤É¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥×¥í¥»¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡´ï»ö¶È¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡££²£µÇ¯£±£²·î´ü¤Ï¾®Éý¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢£²£¶Ç¯£±£²·î´ü¤Ï¹âÀÇ½¥á¥â¥êー¸þ¤±³«È¯°Æ·ï¤Ê¤É¤òÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë£²¥±¥¿¤ÎÍø±×À®Ä¹¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ·÷¤Ç¶¯Ä´Å¸³«¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯<9880.T>¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤³¤í¡£¼«¼Ò¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¥áー¥«ーµ¡Ç½¤âÊ»¤»»ý¤ÄÈ¾Æ³ÂÎ¾¦¼Ò¤Ç¡¢Åì¥¨¥ì¥¯·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤â²þÁ±¿§¤¬Á¯ÌÀ¤À¡££²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ£´£¶¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¡£Æ±¼Ò¤ÏËÉ±Ò¸þ¤±¤ÇÇ¼Æþ¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤ÊÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢£Á¡õ£Ä¥Û¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7745.T>¤ÎÌá¤êÂ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎÂ¬Äê¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅÅ»Ò¥Óー¥àµ»½Ñ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢Áöºº·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ò±þÍÑ¤·¤¿¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î£Ã£Ä―£Ó£Å£Í¤ÇÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×´ë¶È¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÊÝ¸î»ñºà¡Ê¥¹¥Úー¥µー¥Æー¥×¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢¼ó°Ì¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Æ¥¯¥È<4241.T>¤âÆ°ÃûÃø¤·¤¤¡£¹¹¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎÆÃ¼ì¥¬¥¹¶¡µëÁõÃÖ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë<6055.T>¤Ï¶ÈÀÓÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Î³ô²Á¿å½à¤Ï½¦¤¤¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹Ô¡Ê£Â£É£Ó¡Ë¹ñºÝ»ñ¶â¼è°úÅý·×µÚ¤Ó¹ñºÝÍ¿¿®Åý·×¤ÎÆüËÜÊ¬½¸·×¡Ê£¹·îËö»þÅÀ¡Ë¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸å¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£±£±·î¤Î¿©ÉÊ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â¡¢£±£±·î¤ÎÁ´¹ñ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â¤¬È¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤¬Æü¶ä¤«¤é³«¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£É£Ð£Ï¤¬£±¼ÒÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー<483A.T>¤¬¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î³«ºÅÊ¬¤Î¹ëÃæ¶äÍý»ö²ñ¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½ÅÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤¬Áê¼¡¤®¡¢£·～£¹·î´ü¤ÎÊÆ¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¡¢£±£°·î¤ÎÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí³Û¡¢£±£°¡¢£±£±·î¤ÎÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¦ÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡¢£±£²·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ê¤É¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£¡Ê¶ä¡Ë
