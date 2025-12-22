U-16»³Íü¥×¥í¥³¥ó¡¢¶¥µ»ÉôÌç¤ÇµÈÅÄÎç°ì¤µ¤ó¡¢ºîÉÊÉôÌç¤ÇÀÄÌøÆÆ»Ê¤µ¤ó¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ·¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×Ã¥´Ô
¡¡U-16»³Íü¥×¥í¥°¥é¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î14Æü¡¢»³Íü¸©Î©¹ÃÉÜ¹©¶È¹âÅù³Ø¹»Àì¹¶²Ê¤Ç¡ÖÂè8²óU-16»³Íü¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÂÐÀï·¿¥²¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCHaser¡×¤ÇÀï¤Ã¤¿¶¥µ»ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢»³Íü³Ø±¡Ãæ³Ø¹»2Ç¯¤ÎµÈÅÄÎç°ì¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤ËºîÀ®¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¤ò¿³ºº°÷¤¬É¾²Á¤¹¤ëºîÉÊÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢»³Íü»ÔÎ©Å«ÀîÃæ³Ø¹»3Ç¯¤ÎÀÄÌøÆÆ»Ê¤µ¤ó¤¬¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀÄÌø¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆó¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÆ±ÉôÌç¤Ç¤ÎÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¶¥µ»ÉôÌç¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï6Ì¾¡£¤Þ¤º¤ÏA¤ÈB¡¢2¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¥ê¡¼¥°Àï¤À¡£¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿4Ì¾¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Þ¤¬¼«¤éÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÈÌ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ï¡¢A¥ê¡¼¥°¤Î²Ã²ìÈþ¿¿ºù¤µ¤ó¤ÈB¥ê¡¼¥°¤ÎµÈÅÄÎç°ì¤µ¤ó¤ÎÂÐÀï¡£Á°È¾Àï¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬Áá¡¹¤Ë¥×¥Ã¥È¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç²Ã²ìÈþ¤µ¤ó¤¬¥×¥Ã¥È¾¡¤Á¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹ÂçÀÜÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï1ÂÐ1¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬³ÍÆÀÆÀÅÀ¤Ç11ÂÐ10¤È¡¢¤ï¤º¤«1ÅÀº¹¤ÇµÈÅÄÎç°ì¤µ¤ó¤¬¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊÉôÌç¤Ç¤Ï10Ì¾¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¡£¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÄÌøÆÆ»Ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÂè°ì²ó Å«Àî e¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡£·õ»Î¡¢³ÊÆ®²È¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î3¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤¤¡¢Å¨¤Î·õ»Î¡¢¼í¿Í¡¢ËâË¡»È¤¤¤òÅÝ¤·¡¢¥³¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£À¸ÅÌ²ñ¼¹¹ÔÉô¤Çe-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç±þÊç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¼Á3¡Á4¤«·î¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÄ©Àï¤ÈÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä´°À®ÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢U-16»³Íü¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤ÎµÜËÜµ×¿ÎÃË ¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊÉôÌç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¶â¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄÌø¤µ¤ó¤Î¡ØÅ«Àî e¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢´ë²è¡¢³«È¯¡¢¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¤È°ìÄÌ¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Ëå¤ÎÀÄÌøÐÒ¤µ¤ó¤Î¡Ø4¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡£°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤ÎÉé¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¸å¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ¼¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ß·¹¨ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î¡ØBall¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¤â¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡£¤â¤¦¾¯¤·É½¸½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹ÖÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊIT¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¸òÎ®¶¨²ñ¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë
¡¡ºîÉÊÉôÌç¤Ç¤Ï10Ì¾¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¡£¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÄÌøÆÆ»Ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÂè°ì²ó Å«Àî e¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡£·õ»Î¡¢³ÊÆ®²È¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î3¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤¤¡¢Å¨¤Î·õ»Î¡¢¼í¿Í¡¢ËâË¡»È¤¤¤òÅÝ¤·¡¢¥³¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£À¸ÅÌ²ñ¼¹¹ÔÉô¤Çe-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç±þÊç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¼Á3¡Á4¤«·î¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÄ©Àï¤ÈÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä´°À®ÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢U-16»³Íü¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤ÎµÜËÜµ×¿ÎÃË ¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊÉôÌç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¶â¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄÌø¤µ¤ó¤Î¡ØÅ«Àî e¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢´ë²è¡¢³«È¯¡¢¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¤È°ìÄÌ¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Ëå¤ÎÀÄÌøÐÒ¤µ¤ó¤Î¡Ø4¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡£°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤ÎÉé¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¸å¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ¼¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ß·¹¨ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î¡ØBall¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¤â¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡£¤â¤¦¾¯¤·É½¸½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹ÖÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊIT¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¸òÎ®¶¨²ñ¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë