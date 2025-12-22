¼¯»ùÅç¡¦ÂçÊ¬¡¦Ê¡²¬¤Î3¸©Â¢¸µ¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ¡Ö¾ÆÃñ°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×È¯Çä
¡¡¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¸þ¤±¤Ë¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¡¦À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡ÖÃÏ°èÆÃ»º¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÆÃñ²¦¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶å½£3¸©¤ÎÂ¢¸µ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢3¼ïÎà¤Î¡Ö¾ÆÃñ°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç12·î12Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÏ°èÆÃ»º¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¶å½£¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¸þ¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÈÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡ÖKAWA¡×¡¢¶å½£ËÒ¾ì¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÖYAMA¡×¡¢ÇîÂ¿ÏÂµí¤Èº´²ìµí¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ÖCRAFT¡×¤Ê¤É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¾ÆÃñ°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÌÃÊÁ°ã¤¤¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ÎÁ¡¦¹í¡¦¾øÎ±ÊýË¡¡¦½ÏÀ®ÊýË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÆÃñ¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹Í×ÁÇ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ£¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡×°û¤ßÈæ¤ÙÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç °ò¾ÆÃñ¡ÖJUN-ICHI¡×¡¢ÂçÊ¬ Çþ¾ÆÃñ¡ÖHOU-ICHI¡×¡¢Ê¡²¬ Çþ¾ÆÃñ¡ÖKOU-ICHI¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JUN-ICHI¤Ï¡¢°ò¤Î¼ïÎà¤È¹í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢300mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢°ò¾ÆÃñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥¥ì¤Î¤è¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²«¶âÀé´Ó¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´ÅÌ£¤ÈÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Î¡Ö¹È¤µ¤Ä¤Þ¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Çò¤¤²ÌÆù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç½À¤é¤«¤ÊÌ£¤Î¡ÖÇòË¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¶â»þ°ò¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Çò¹í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú²÷¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ç¹õ¹íÈÇ¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÌû¤·¤á¤ë¡Ö²«¶âÀé´Ó¡×¡ÊÇò¹í¡Ë¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3999±ß¡£
¡¡HOU-ICHI¤Ï¡¢¾øÎ±ÊýË¡¤ä½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Çþ¾ÆÃñ¤ÎÉý¹¤¤¸ÄÀ¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê300mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Çº´Çì»ºÇþ¤ÎÍ¥¤·¤¤´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¾ï°µ¡×¡ÊÇò¹í¡Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Ç»Ì©¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¹ü³Ê¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¶ìÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¾ï°µ¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç»¨Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÇþ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ/¥¯¥ê¥¢¤í²á¡×¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç»¨Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÇþ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ¡¿ÃºÁÇ¤í²á¡×¡¢¹áÌ£À®Ê¬¤äÌýÊ¬¤òÅ¬ÅÙ¤Ë»Ä¤·¤¿Çþ¤Î¼«Á³¤Ê´ÅÌ£¤È»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤ÄÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ¡¿¹Ó¤í²á¡×¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3999±ß¡£
¡¡KOU-ICHI¤Ï¡¢¹á¤ê¡¦»ÝÌ£¡¦½ÏÀ®¤Î¿¼¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢720mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë°û¤ß¸ý¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£¤ÇÎÁÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ª¡¼¥¯Ã®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¸¶¼ò¤È¥¿¥ó¥¯½ÏÀ®¾ÆÃñ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÃ®25ÅÙ¡×¡¢Ã®½ÏÀ®¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¾ÆÃñ¤ÇÍÎ¼ò¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¿¼¤ß¤ÈÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÃ®40ÅÙ¡×¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5999±ß¡£
¡üÆÃ»ºÉÊ¤ò¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¸þ¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ
¡¡¡ÖÃÏ°èÆÃ»º¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¶å½£¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¸þ¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÈÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡ÖKAWA¡×¡¢¶å½£ËÒ¾ì¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÖYAMA¡×¡¢ÇîÂ¿ÏÂµí¤Èº´²ìµí¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ÖCRAFT¡×¤Ê¤É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç °ò¾ÆÃñ¡ÖJUN-ICHI¡×¡¢ÂçÊ¬ Çþ¾ÆÃñ¡ÖHOU-ICHI¡×¡¢Ê¡²¬ Çþ¾ÆÃñ¡ÖKOU-ICHI¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JUN-ICHI¤Ï¡¢°ò¤Î¼ïÎà¤È¹í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢300mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢°ò¾ÆÃñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥¥ì¤Î¤è¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²«¶âÀé´Ó¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´ÅÌ£¤ÈÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Î¡Ö¹È¤µ¤Ä¤Þ¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Çò¤¤²ÌÆù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç½À¤é¤«¤ÊÌ£¤Î¡ÖÇòË¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¶â»þ°ò¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Çò¹í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú²÷¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ç¹õ¹íÈÇ¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÌû¤·¤á¤ë¡Ö²«¶âÀé´Ó¡×¡ÊÇò¹í¡Ë¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3999±ß¡£
¡¡HOU-ICHI¤Ï¡¢¾øÎ±ÊýË¡¤ä½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Çþ¾ÆÃñ¤ÎÉý¹¤¤¸ÄÀ¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê300mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Çº´Çì»ºÇþ¤ÎÍ¥¤·¤¤´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¾ï°µ¡×¡ÊÇò¹í¡Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Ç»Ì©¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¹ü³Ê¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¶ìÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¾ï°µ¡×¡Ê¹õ¹í¡Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç»¨Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÇþ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ/¥¯¥ê¥¢¤í²á¡×¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç»¨Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÇþ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ¡¿ÃºÁÇ¤í²á¡×¡¢¹áÌ£À®Ê¬¤äÌýÊ¬¤òÅ¬ÅÙ¤Ë»Ä¤·¤¿Çþ¤Î¼«Á³¤Ê´ÅÌ£¤È»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤ÄÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¸º°µ¡¿¹Ó¤í²á¡×¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3999±ß¡£
¡¡KOU-ICHI¤Ï¡¢¹á¤ê¡¦»ÝÌ£¡¦½ÏÀ®¤Î¿¼¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢720mLÆþ¤ê¾ÆÃñ¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë°û¤ß¸ý¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£¤ÇÎÁÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ª¡¼¥¯Ã®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¸¶¼ò¤È¥¿¥ó¥¯½ÏÀ®¾ÆÃñ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÃ®25ÅÙ¡×¡¢Ã®½ÏÀ®¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¾ÆÃñ¤ÇÍÎ¼ò¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¿¼¤ß¤ÈÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÃ®40ÅÙ¡×¡¢²òÀâ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5999±ß¡£