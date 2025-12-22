¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡Ö¸÷±É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï1972Ç¯¤Ë¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥æー¥ß¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥æー¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤Èº£¤Î¥æー¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡£¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥æー¥ß¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë°ì¶Ê¤âÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î½Ð¾ì¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¡£
¢£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â ¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷100Ç¯¡¢¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ª¤è¤½50Ç¯Á°Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎËÜÎ®¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ÈÇò²Î¹ç
Àï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢Àµ¤Ë¡¢¡ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸÷±É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
12/31¡Ê¿å¡Ë19:20～23:45
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦Ä°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/44
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â OFFICIAL SITE
https://yuming.co.jp/