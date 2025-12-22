Åê¿®¡¦´ð½à²Á³ÛÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡12·îÂè3½µ¡Ê12·î15Æü～12·î19Æü¡Ë
¡¡12·îÂè3½µ¤Î¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì2¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢J-REIT¤ò¼çÍ×Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾å¤Ç±ß·ú¤Æ»ñ»º¤ËÂÐ¤·¡¢±ßÇä¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¥Ú¥½Çã¤¤¤Î°ÙÂØ¼è°ú¤ò¤¹¤ëÄÌ²ßÁªÂò·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤ÏÁ°½µ2°Ì¤Î¡Ö£Ä£Ã¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¿¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û¤Î¼ç¤Ê²¼ÍîÍ×°ø¤Ï¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1°Ì¤Î¡Ö¤¤¤Á¤è¤·ÆüËÜ¹¥ÇÛÅö³ô¡õ£Ê¥êー¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÇ¯£´²ó·è»»·¿¡ÊÌÀÆüÍÕ¡Ë¡×¤Ï2030±ß¡¢3°Ì¤Î¡Ö¿··ÐºÑÀ®Ä¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï1600±ß¤ò´üÃæ¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼ÍîÎ¨2°Ì¤Î¡Ö°Å¹æ»ñ»º´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥³ー¥É¡Ë¡×¤Ï12·î16Æü¤ËÁ°ÆüÈæ¤Ç8.54¡ó²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï15Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Î²¼Íî¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬8Ëü7000¥É¥ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡+3.31¡ó¡¡Åìµþ³¤¾å£Ê－£Ò£Å£É£ÔÅê¿®¡ÊÄÌ²ßÁªÂò·¿¡Ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¥³ー¥¹¡ÊËè·îÊ¬ÇÛ·¿¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
2°Ì¡¡+3.23¡ó¡¡Åìµþ³¤¾å£Ê－£Ò£Å£É£ÔÅê¿®¡ÊÄÌ²ßÁªÂò·¿¡Ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¥³ー¥¹¡ÊÇ¯£²²ó·è»»·¿¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3°Ì¡¡+2.95¡ó¡¡£Ä£Ã¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¿¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:»°°æ½»Í§£Ä£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡û²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡-15.87¡ó¡¡¤¤¤Á¤è¤·ÆüËÜ¹¥ÇÛÅö³ô¡õ£Ê¥êー¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÇ¯£´²ó·è»»·¿¡ÊÌÀÆüÍÕ¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:¤¤¤Á¤è¤·¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
2°Ì¡¡-13.34¡ó¡¡°Å¹æ»ñ»º´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥³ー¥É¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È£Ï£î£å
3°Ì¡¡-12.77¡ó¡¡¿··ÐºÑÀ®Ä¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:£Ó£Â£É²¬»°¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹