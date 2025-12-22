¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê ½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡ª¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î²¸»Õ¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú¿·³ã¡Û
½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¡£¿·³ã»Ô½Ð¿È¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17ºÐ)¤¬²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡£¤³¤Î½µËö¡¢ºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹ÍÂç²ñ¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü(¶â)¤Î¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢±éµ»ËÁÆ¬¤«¤éÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡×
ÂåÌ¾»ì¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´°àú¤ËÃåÉ¹¤¹¤ë¤È－
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Èー¥ëー¥×¡£¡×
¤½¤Î¸å¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²ÚÎï¤Ë·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Îー¥ß¥¹¤Ç³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿Ãæ°æ¡£·ë²Ì¤Ï¡Ø77.50¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥·¥çー¥È3°Ì¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Öº£²ó¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤½ÐÍè¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈô¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¸åÆü¤Î¥Õ¥êー¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇºÇ¹â¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿21Æü(Æü)¤Î¥Õ¥êー¥¹¥±ー¥Æ¥£¥ó¥°ËÁÆ¬－
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê±éµ»¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿Ãæ°æ¡£¥·¥çー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø213.56¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤ÇÁí¹ç4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¡×
Âç²ñ¸å¡¢ÆüËÜ¥¹¥±ー¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÂåÉ½È¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡£¡×
¼«¿È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Ì´¤¬º£²ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¼¡¤ÎÌ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤Î²÷µó¤ËÃæ°æ°¡Èþ¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¡¦ÅÏÉô¹¬Íµ¥³ー¥Á¤â´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ ÅÏÉô¹¬Íµ¥³ー¥Á
¡ÖÅö»þÍÄ¤¤¤È¤¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤Ã¤È°¡Èþ¤ÎÅØÎÏ¤È¤¤¤Þ¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç2026Ç¯2·î17Æü¿¼Ìë¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£
¿·³ã¤«¤éÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Ãæ°æ¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡£¤³¤Î½µËö¡¢ºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹ÍÂç²ñ¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü(¶â)¤Î¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢±éµ»ËÁÆ¬¤«¤éÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡×
ÂåÌ¾»ì¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´°àú¤ËÃåÉ¹¤¹¤ë¤È－
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Èー¥ëー¥×¡£¡×
¤½¤Î¸å¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²ÚÎï¤Ë·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Îー¥ß¥¹¤Ç³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿Ãæ°æ¡£·ë²Ì¤Ï¡Ø77.50¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥·¥çー¥È3°Ì¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Öº£²ó¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤½ÐÍè¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈô¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¸åÆü¤Î¥Õ¥êー¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇºÇ¹â¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿21Æü(Æü)¤Î¥Õ¥êー¥¹¥±ー¥Æ¥£¥ó¥°ËÁÆ¬－
¢£²òÀâ ¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê±éµ»¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿Ãæ°æ¡£¥·¥çー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø213.56¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤ÇÁí¹ç4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¡×
Âç²ñ¸å¡¢ÆüËÜ¥¹¥±ー¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÂåÉ½È¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡£¡×
¼«¿È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê(17)
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Ì´¤¬º£²ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¼¡¤ÎÌ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤Î²÷µó¤ËÃæ°æ°¡Èþ¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¡¦ÅÏÉô¹¬Íµ¥³ー¥Á¤â´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ ÅÏÉô¹¬Íµ¥³ー¥Á
¡ÖÅö»þÍÄ¤¤¤È¤¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤Ã¤È°¡Èþ¤ÎÅØÎÏ¤È¤¤¤Þ¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç2026Ç¯2·î17Æü¿¼Ìë¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£
¿·³ã¤«¤éÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Ãæ°æ¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£