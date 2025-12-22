¡È¶Ë¾å¤ÎS¥é¥¤¥ó¥Ü¥Ç¥£¡ÉÑÛºé»Ò¡¢°µ´¬¤Î¼Ì¿¿½¸¡¡¿¼¹È¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÑÛºé»Ò¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØPICTURA¡Ê¥Ô¥¯¥Á¥å¥é¡Ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖPICTURA¡×¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö³¨²è¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÑÛºé»Ò¤Î¿ÈÂÎ¤¬»ý¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê¡Ö88-55-85¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÀþÈþ¡¢Èþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£2025Ç¯5·î¤«¤é¡ÖK-1 GIRLS 2025¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÑÛºé»Ò¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡PICTURA¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ëç¤Î¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¾ðÇ®Åª¤Ê¿¼¹È¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤È¡¢Á¯Îõ¤Ê¡ÖÀÖ¡×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¸«¤ë¼Ô¤Î»ë³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹âÀººÙ¤Ê¥ì¥¿¥Ã¥Áµ»½Ñ¤ò¶î»È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÈþ½Ñ´Û¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡£¥¦¥¨¥¹¥È55cm¤Î¤¯¤Ó¤ì¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢·úÃÛÅª¤È¤â¸À¤¨¤ëS»ú¥é¥¤¥ó¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤ä¡¢K-1 GIRLS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÚÆù¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Î·Ý½ÑÅª¤Ê¶ÊÀþÈþ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Èþ¤È¿§µ¤¤¬Æ±µï¤¹¤ëÆùÂÎ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£²Ã¹©¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¼Âºß´¶¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÑÛºé»Ò¡Û
1998Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¡£B88 W55 H85¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡È¶Ë¾å¤ÎS¥é¥¤¥ó¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¾åµþ¡£¡ÖÂè3²ó¥µ¥ó¥¹¥ÝGoGo¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖK-1 GIRLS 2025¡×¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó26Ëü¿Í¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¡£
