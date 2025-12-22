『ズートピア2』ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速60億円突破 興行収入トップに
ディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（5日公開）の公開3週目までの興収情報が発表され、国内動員が433万5911人、国内興行収入が60億9575万円となった。『アナと雪の女王2』と並んでディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速となり、17日間で60億円を突破した。
【画像】カワイイ！『ズートピア2』謹賀新年ポストカード
3週目の週末興行収入は11億6400万円を計上。ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上歴代No.１の記録となった。全世界興行収入も12億ドル（※日本円で約2003億円／Box office mojo調べ／1ドル＝157.41換算）を突破して歴代TOP30にランクインした。
映画『ズートピア2』では大ヒットを記念し、全国劇場で新たな入場者プレゼントの配布が始まる。第4弾となる今回は『ズートピア2』謹賀新年ポストカードが登場。前作からお馴染みのジュディとニックらに加えて、今作で新たに仲間入りしたキャラクター、ヘビのゲイリー、ビーバーのニブルズ、オオヤマネコのパウバート、馬の新市長・ウィンドダンサーが新年を祝うビジュアルが描かれている。
さらにキャラクターと共に鏡餅、福袋、お年玉、けん玉、梅の花など日本の正月にちなんだアイテムも描かれており、“HAPPY ZOO YEAR！”の文字通り、ズートピアにも正月が訪れたかのようなめでたいビジュアルとなっている。
