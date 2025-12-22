ÎÄ½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¸«Ä¾¤·¤Ø¡¡¥Ò¥°¥Þ¶î½ü¤ÎÈ¯Ë¤¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬ÊÛÏÀ
¡¡ºÇ¹âºÛÂè3¾®Ë¡Äî¡ÊÎÓÆ»À²ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï22Æü¡¢ËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¯Ë¤¤ò½ä¤ê¡¢Æ»¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤«¤éÎÄ½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¤³¤Î½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³ÊÛÏÀ¤ò¡¢ÍèÇ¯2·î27Æü¤Ë³«¤¯¤È·è¤á¤¿¡£ÊÛÏÀ¤Ï·ëÏÀ¤òÊ¤¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¡¢½èÊ¬¤òÅ¬Ë¡¤È¤·¤¿Æó¿³»¥ËÚ¹âºÛÈ½·è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Æ»ÎÄÍ§²ñº½Àî»ÙÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ï2018Ç¯8·î¡¢»Ô¿¦°÷¤äº½Àî½ð°÷¤é¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¡¢¥Ò¥°¥Þ1Æ¬¤òÎÄ½Æ¤Ç¶î½ü¤·¤¿¡£Æ»¸ø°Â°Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎºÝ¤ÎÈ¯Ë¤¤¬¡ÖÃÆ´Ý¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë·úÊª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ÆÎÄ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¡¢½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£