¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ô»úÁªÂò¼°Êõ¤¯¤¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÅöÁª³Û¤¬¡¢»Ë¾å4ÈÖÌÜ¤Î¹â³Û¤È¤Ê¤ë2500²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊõ¤¯¤¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢1¤«¤é69¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò5¤Ä¡¢1¤«¤é26¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò1¤Ä¡¢¹ç·×6¤Ä¤Î¿ô»ú¤òÁª¤ó¤ÇÅöÁªÈÖ¹æ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡6¤Ä¤Î¿ô»ú¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅö¤Æ¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï2²¯9220ËüÊ¬¤Î1¤Ç¡¢º£Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢43²óÏ¢Â³¤ÇÅöÁª¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Þ¶â¤Î·«¤ê±Û¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü¤ÎÃêÁª¤Ç¤âÅöÁª¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾Þ¶â¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×»Ë¾å4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤16²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç2500²¯±ß°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï2022Ç¯¤Î20²¯4000Ëü¥É¥ë¡áÅö»þ¤ª¤è¤½2970²¯±ß¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë