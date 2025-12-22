¡Ö»°±ºÂçº¬¡×Ì¿Ì¾£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¡¢Âçº¬¥«¥ì¡¼È¯Çä¡Ä¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î´Å¤ß¤È¥À¥¤¥³¥ó¤Î¿É¤ß¡×¤¬¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¿ÀÆàÀî¸©»°±º»ÔÆÃ»º¡Ö»°±ºÂçº¬¡×¤ÎÌ¿Ì¾£±£°£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿©Æù²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÀÐ°æ¿©ÉÊ¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤¬»Ô¤ä»ÔÇÀ¶¨¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö»°±ºÂçº¬¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂÉ÷¥«¥ì¡¼¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡£±È¢£¶£°£°±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£¸©Æâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»°±º»ÔÆÃ»º¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤äÀÄ¼ó¥À¥¤¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°±ºÂçº¬¥«¥ì¡¼¤ÏÂè£³ÃÆ¡£»°±ºÂçº¬¤Ï¡¢¼ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡£Æ±»ÔÌò½ê¤Ç£±£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸ý²Å°ì»ÔÄ¹¤¬¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î´Å¤ß¤È¥À¥¤¥³¥ó¤Î¿É¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£²£µÇ¯¡ÊÂçÀµ£±£´Ç¯¡Ë¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡Ö»°±ºÂçº¬¡×¤Ï£·£¹Ç¯¤ÎÂæÉ÷Èï³²¤Ç¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤·¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç¤ÏºÏÇÝ¤·¤ä¤¹¤¤ÀÄ¼ó¥À¥¤¥³¥ó¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥À¥¤¥³¥ó½Ð²Ù¤Ï£±£°¥¥íÆþ¤ê£³£´£¶Ëü¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¦¤Á»°±ºÂçº¬¤Ï£¸£¹£°£°¥±¡¼¥¹¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¡£