Cocomi¡¡¡Ö¤é¤Ö¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Û¤ª´ó¤»¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖºÇ¹â¤ÊLIVE¤À¤Ã¤¿¤¼¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤È¤Û¤ª¤ò´ó¤»¤¿ÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤é¤Ö¡£ºÇ¹â¤ÊLIVE¤À¤Ã¤¿¤¼¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ê¤È¤Û¤ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ê¥á¥¤¥¯¡×¤È¥á¥¤¥¯¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ÊÁ°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¿Æ¸ò¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Cocomi¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡£É×ºÊ¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤Ë·ëº§¡£01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£