¡Ú£Ê£±Àîºê¡ÛÀ¶¿å¤Î£Ä£Æ»³¸¶Îç²»¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡¡¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤¿¡×
¡¡£Ê£±Àîºê¤Ï£²£²Æü¡¢À¶¿å¤«¤é£Ä£Æ»³¸¶Îç²»¡Ê£²£¶¡Ë¡á£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¶¥¥í¡á¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç£Ê£Æ£Á¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡¢ÃÞÇÈÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£²Ç¯¤ËÀ¶¿å¤Ë²ÃÆþ¡£¼çÎÏ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£³£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡££Ê£±ÄÌ»»¤Ï£¶£¸»î¹ç£³ÆÀÅÀ¡¢£Ê£²ÄÌ»»¤Ï£µ£³»î¹ç£´ÆÀÅÀ¡£