¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¾×ÆÍ¡¡ÄäÀï¤Ë¸þ¤±Î¾·³´´Éô¤¬24Æü¤Ë¶¨µÄ¤Ø¡¡ASEANÆÃÊÌ³°Áê²ñ¹ç¤Ç¹ç°Õ¤È¥¿¥¤³°Áê
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇºÆ¤Ó·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë·³»ö¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ASEAN=ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤ÎÎ×»þ¤Î³°Áê²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢Î¾¹ñ¤Î·³´´Éô¤Ë¤è¤ëÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò24Æü¤Ë³«¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ASEAN¤Î³°Áê¤é¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ²ñ¹ç¤Ï¡¢µÄÄ¹¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ê¶Áè¤ÎÅö»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î³°Áê¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤Â¦¤Ï¡¢Àè¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤«¤éÄäÀï¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÃÏÍë¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×µá¡£°ìÊý¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤è¤ëÃç²ð¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤ËÊ¿ÏÂÅª¤ÊÊ¶Áè¤Î²ò·è¤òµá¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ³°Áê²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¤Î¥·¡¼¥Ï¥µ¥Ã¥¯³°Áê¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î·³´´Éô¤Ë¤è¤ëÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò24Æü¤Ë³«¤¯¤³¤È¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
