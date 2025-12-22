メダリスト・オン・アイス

フィギュアスケート全日本選手権（19〜21日）の上位選手らによるエキシビション「オールジャパン メダリスト・オン・アイス2025」が22日、東京・代々木第一体育館で開催された。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は大トリで「POISON」を熱演。更に男子王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）とサプライズでコラボ演技を披露した。代表入りが決まっている来年のミラノ・コルティナ五輪では個人、団体ともにメダル獲得を狙う。

坂本は前日まで行われた女子シングルで全日本5連覇を達成。この日はワインレッドの衣装で観客を魅了した。アンコールでは、サプライズで鍵山とともに息の揃った演技を披露。鍵山が坂本のSP「Time To Say Goodbye」のステップを完全にマスターし、会場を驚かせた。スタンディングオベーションの中、ハイタッチ。場内では「坂本、鍵山組でした」と紹介され、笑いも起きた。

坂本は場内インタビューで「だいぶ前ですけど（鍵山が）夏からステップを覚えてくれていて。『僕、花織ちゃんのステップできるんです！』って」と驚かせた。「練習の時からお客さんが入っていたので、裏で打ち合わせして。『いけるよね？』みたいなノリで。息ばっちりでした」と笑顔を作った。

鍵山もマイクを握り「（坂本の）ステップが大好きすぎて、完コピして。一緒にやらせていただいた。レベル4取れたか心配（笑）」とジョークも飛ばした。「手の位置とか、首の角度とか調べて。素晴らしいステップを一緒にできて幸せ」とこだわりも語った。

前日まで開催された全日本選手権をもって、来年開催されるミラノ五輪代表選考レースは終了。男子は鍵山、佐藤駿、三浦佳生の3選手、女子は坂本、中井亜美、千葉百音の3選手がそれぞれ選ばれた。ペアは全日本優勝の長岡柚奈、森口澄士組と昨季の世界選手権覇者である三浦璃来、木原龍一組の2組。アイスダンスは団体枠で吉田唄菜、森田真沙也組が選出されている。

坂本は「怪我なく病気なく、健康第一に。体をいたわって頑張りたい」と話した。坂本は個人でも団体でも銀メダル以上を目的に掲げる。最後のメダリスト・オン・アイスで、温かい拍手で送りだされた。



（THE ANSWER編集部）