¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖW¥³¥¢ÅëºÜ ¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë µë¿å¥Û¡¼¥¹¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¡¦¥Þ¥Ä¥ä¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï1Ëü4080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÈ¯À¸µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÀöÂõµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ïµë¿å¥Û¡¼¥¹¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ä¶Èù¾®¤ÊË¢¤¬Àö¾ôÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥«¥Ó¤Þ¤ÇËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤ªÀöÂõ¤ò¤è¤ê±ÒÀ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½Ä·¿Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Êµë¿å¥Û¡¼¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥Û¡¼¥¹¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÈ¯À¸ÁõÃÖ¤¬³Æ1¸ÄÅëºÜ¤µ¤ì¤¿W¥³¥¢¤òºÎÍÑ¡£ÁõÃÖ1¤Ä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ìó1.5ÇÜ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆóÁØ¼°ÀöÂõµ¡¤Ë¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾·Â0.001mm¡Ê1¦Ìm¡ËÌ¤Ëþ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤¬Ä¶½ã¿å1ml¤Ë¤Ä¤Ìó3270Ëü¸ÄÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¿å¼Á¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¿ôÃÍ¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£Ä¶ÈùºÙ¤Ê¡ÖË¢¡×¤¬Á¡°Ý¤Î·ä´Ö¤Î±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢Èé»é±ø¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀö¾ô¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀöÂõÁå¤ËÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ó¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
µë¿å¥Û¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó90cm¡£»ÈÍÑ°µÎÏ¤ÏºÇÂç0.5Mpa¡£
¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ÖW¥³¥¢ÅëºÜ ¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë µë¿å¥Û¡¼¥¹¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î25Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§1Ëü4080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
