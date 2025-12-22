アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』ティザービジュアル

　ラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』がアニメ化され、2026年にTBS系・BS11にて放送されることが決定。あわせて、原作・蒼木スピカによるテレビアニメ化記念描き下ろしイラスト、ティザービジュアル、超最速ティザーPV、メインキャスト、スタッフ情報が解禁された。

【動画】『乙女怪獣キャラメリゼ』大迫力のティザーPVが解禁

　原作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部を突破したラブコメ漫画（原作・蒼木スピカ）。

　原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間、突如として東京に現れる【大怪獣ハルゴン】。少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ漫画】作品だ。

　今回解禁されたティザーPVでは、クロエの不器用で愛らしい魅力に加え、突如出現する大怪獣ハルゴンの迫力あるCG描写や、見応え十分のアクションシーンも収められており、本作の大きな見どころのひとつとなっている。

　キャスト・スタッフ情報もあわせて発表された。主人公・赤石黒絵役を千賀光莉、学園一の人気者・南新汰役を梶田大嗣が演じる。さらに、友里真夏役に関根明良、河野来夢役に白石晴香、赤石凛子役に三石琴乃、響野光太郎役に小西克幸、ジャンボキング役に松井恵理子が出演。

　また、監督を大峰輝之、シリーズ構成を綾奈ゆにこ、キャラクターデザインを中山見都美（NUT）が担当。アニメーション制作はライデンフィルムが手がける。

　さらに、アニメ化を記念し、原作者・蒼木スピカによるテレビアニメ化決定記念描き下ろしイラストも到着した。蒼木は「キャラメリ勢の皆さまのおかげで、黒絵さんたちがアニメになります！　本当にありがとうございます。素晴らしいスタッフの皆さまのお力で、原作では描ききれない魅力をたくさん感じていただける作品になっていると思います。アニメリゼもどうぞよろしくお願いいたします！」とコメントを寄せた。

　アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』は、TBS系・BS11にて2026年放送。

※メインキャストとスタッフのコメント全文は以下の通り。

＜コメント全文＞

■千賀光莉（赤石黒絵役）

　赤石黒絵役の千賀光莉です。「恋」をきっかけに成長していく黒絵と一緒に、私自身も試行錯誤しながら全身全霊で演じさせていただきました。彼女のコロコロ変わる表情や仕草にご注目いただきながら、ポップでキュートで壮大な世界観をお楽しみいただけたら嬉しいです！

■梶田大嗣（南新汰役）

　南新汰くんを担当させていただきます梶田大嗣です。新汰くんは学園一の人気者で、明るくて優しい魅力溢れる男の子です。一方で悩みもあるのですが、赤石さんとの出会いを経て成長していきます。僕自身もそんな彼に寄り添いながら、大切に演じました。予想外な展開もありますので、ぜひ放送をお楽しみに!!

■関根明良（友里真夏役）

　友里真夏ちゃんの声を担当させていただくことになりました関根明良です。ドキドキ！　ハラハラ！　青春と迫力が盛りだくさんな本作！　その中で真夏ちゃんはとっても可愛い子なのですが、詳しいことは本編を観て知っていただきたい！　そんな子です！（笑）　彼女たちの青春の輝きを皆さまどうぞ見守って下さいませ！

■白石晴香（河野来夢役）

　らいりーこと、河野来夢ちゃんを演じさせていただきます！　白石晴香です！　らいりーは一見「スーパーポジティブなギャル☆」なのですが、実は彼女には隠された秘密や内なる想いが…。学校生活でのらいりーと、クロたそと一緒にいる時のらいりー、どちらも皆さんに好きになっていただけるよう精一杯頑張ります！キャラクターデザインが本当に可愛いので、動くみんなを見られるのがとても楽しみです！　応援よろしくお願いします☆

■三石琴乃（赤石凛子役）

　凛子は黒絵の育ての母、と言っても基本的に愉快なお姉さんです。黒絵が発情すると■■になってしまう事情を知っているので彼女の恋の行方を見守っています、が…？　キュンキュンの恋心と巨大怪獣、黒絵の秘密は一体何なのか?!　見所満載の作品です！

■小西克幸（響野光太郎役）

　今回、響野光太郎役の声で参加させて頂きます！　小西です！　コミックスは昔からずっと読ませていただいておりましたので、まさか参加できるとは思ってもいませんでした！　とってもかわいいキュンキュン作品ですので、皆様ぜひともよろしくお願いします!!　光太郎もどう参加するのかチェックして下さいね!!

■松井恵理子（ジャンボキング役）

　ジャンボキングを演じさせていただけることになりました松井です！　この作品はあたたかくてかわいくてトキメキがあってとても素敵な作品です。ジャンボキングも原作からとても可愛くてどんなアニメーションでこの可愛らしさが描かれるのかとてもたのしみです！　収録現場も和気藹々としていたので、その楽しい雰囲気が皆様にも伝わるようなアニメになるのではないかと思います。ぜひ放送をお楽しみに！　よろしくお願いいたします!!　わんわん！

■監督：大峰輝之

　ラブコメ×怪獣の甘くて激しい物語です。周りは自分を受け入れてくれるはずがないと塞ぎ込んでいる黒絵が新汰と出会って一体どうなっていくのか。周囲の人間と心を通わせて色々なことに気付き、怒って喜んで悲しんでと様々な表情を見せてくれるかわいい主人公です。周りのキャラクターも黒絵に負けず劣らず激しく魅力的ですので、ぜひ本編で楽しんでくださいませ！

■シリーズ構成：綾奈ゆにこ

　甘いクレームブリュレの表面を焼いて、ほろ苦くキャラメリゼするように、ときめく少女漫画を怪獣の熱線で加熱すると……!?　そんな一風変わった『乙女怪獣キャラメリゼ』がついにアニメ化です。魅力的な本作にアニメチームの熱が加わるとどうなるのか。蒼木スピカ先生の漫画と一緒に、ぜひ味わってみて下さいね。

■キャラクターデザイン：中山見都美（NUT）

　ときめきあり、笑いあり、破壊あり（!?）恋の高鳴りが引き起こすラブリー＆デストロイな唯一無二の世界観を、みなさまどうぞお楽しみに！　キラキラとしたキャラクターたちの魅力を描けるように尽力いたします！