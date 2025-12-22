¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡õ¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ëº§Ìó¤Î±½¤¬Éâ¾å¡ª
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÅÙ¡¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤È¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ë¡¢º§Ìó¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ºÇ¶á¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¥¾¡¼¥¤¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¥ê¥ó¥°¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬ÉôÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡¡¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡The Sun¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Î³¹Ãæ¤òÊâ¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¥Ã¥¯¡£°ìÊý¡¢¥«¡¼¥¤Î¥Þ¥ó¥ÈÉ÷¥³¡¼¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»ç¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥¾¡¼¥¤¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ê¥ó¥°¤¬¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡8·î21Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç½é¤á¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±·î24Æü¤Ë¤â¥í¡¼¥Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯Êâ¤¯»Ñ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â¥¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î3Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â2¿Í¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Æ±·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¾¡¼¥¤¤ÎÉã¿Æ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Àè·î¤Ë¤â¡¢¥í¡¼¥Þ»ÔÆâ¤Ë¤Æ°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤é¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£°ìÊý¤Î¥¾¡¼¥¤¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¥¹¥Þ¥ó¤ÈÎ¥º§¸å¡¢¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤Èº§Ìó¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¸òºÝ3Ç¯¤ÇÇË¶É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
