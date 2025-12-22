山下美月、クリスマスイブに2つの生配信を実施 「山下美月プチ大感謝祭 2025」開催
山下美月から直接メッセージが届く公式スマホアプリ「山下美月メッセージ」では、2025年の感謝を込めて、年末年始に「山下美月プチ大感謝祭 2025」と題したキャンペーンを実施する。
【写真】「山下美月プチ大感謝祭 2025」概要
12月24日のクリスマスイブには、インスタライブと、「山下美月メッセージ」購読者限定の生配信を実施するほか、12月24日、25日の2日間は「山下美月メッセージ」を初めて購読する方を対象に1週間無料購読トライアルキャンペーンも実施。
さらにクリスマスイブの購読者限定生配信内では「山下美月プチ大感謝祭 2025」の3つ目の企画となる、お正月シークレット企画を発表予定となっている。
なお、インスタライブは、山下美月インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）にて12月24日20時頃スタート、アプリ購読者限定生配信は、12月24日20時30分頃スタート予定。アプリ購読者限定生配信は、1週間無料購読キャンペーン参加者も視聴可能だ。
【写真】「山下美月プチ大感謝祭 2025」概要
12月24日のクリスマスイブには、インスタライブと、「山下美月メッセージ」購読者限定の生配信を実施するほか、12月24日、25日の2日間は「山下美月メッセージ」を初めて購読する方を対象に1週間無料購読トライアルキャンペーンも実施。
なお、インスタライブは、山下美月インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）にて12月24日20時頃スタート、アプリ購読者限定生配信は、12月24日20時30分頃スタート予定。アプリ購読者限定生配信は、1週間無料購読キャンペーン参加者も視聴可能だ。