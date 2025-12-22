埼玉・昌平高のサッカー部は２２日、埼玉県内の校舎でＪリーグ・ＷＥリーグ加入内定者合同記者会見を行った。男子はＪ１川崎に内定のＭＦ長璃喜とＪ２湘南に内定のＭＦ山口豪太、女子はＷＥリーグのマイナビ仙台に内定のＦＷ松井美優が出席した。松井は同校初のＷＥリーガーとなった。

男女ともに全国高校サッカー選手権への出場も決まっている。大会での目標を聞かれ、長と山口がそれぞれ「日本一」、「優勝」と口をそろえると、松井も「戦うということは勝ちに行くこと。絶対に日本一を目指したい」と言葉に力を込めた。

◆各選手の意気込み

【長璃喜】

「小さい子に憧れてもらえるような選手になりたい。まずは川崎フロンターレで試合に出て代表に入れるように頑張る。今年のチームの良さは明るいところ。選手権ではチームが苦しいときに勝たせられるような選手になりたい」

【山口豪太】

「幼い頃からの夢であるプロの舞台を、歴史あるこのクラブでスタートさせられることができて光栄に思います。プロの舞台でしっかり活躍して、海外、ヨーロッパに行って、ＣＬ、最終的にはＷ杯のメンバーに入って、試合に出て、世界で活躍できるような選手を目指したい」

【松井美優】

「好きな選手はブラジルのロナウド選手なので、スピードやパワーで圧倒する破壊力のあるＦＷが目標。女子プロサッカー選手を目指す女の子に少しでも良い影響を与えられるような選手になりたい。まずはＷＥリーグの舞台で活躍して、得点を取り、チームに貢献する。その先で日本代表に選ばれて、Ｗ杯や五輪で金メダルを取れるように頑張りたい」