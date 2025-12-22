巨人は２２日、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念して、コラボグッズを発売すると発表した。来年１月８日正午から巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップで取り扱う。

「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」の象徴的なカラーの黒とピンク、ロゴを中心にデザイン。ユニホームは黒地に「ＴＯＫＹＯ」、白地には「ＧＩＡＮＴＳ」を施した特別なデザインに加え、新たにクロップド丈も用意。スタジアムジャケットやフーディー、Ｔシャツなどのアパレルや、カラーボール、ボールチェーン型キーホルダーなどの雑貨を取り揃えている。メインビジュアルには、プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが登場。後日、球団公式ＳＮＳ等でメイキング動画を配信予定となっている。

【商品一覧】

・スタジアムジャケット

・ユニホーム（ブラック、ホワイト）

・ユニホーム クロップド（ブラック、ホワイト）

・ロゴ フーディー（グレー、ブラック）

・Ｔシャツ（ブラック、ホワイト）

・カラーボール

・ボールチェーン型キーホルダー

詳細は球団公式ホームページまで。