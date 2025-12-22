¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð±é·èÄê
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ïº£Ç¯2025Ç¯¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£ÀÎ¤Èº£¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡£¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë1¶Ê¤âÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷100Ç¯¡¢
¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤ª¤ª¤è¤½50Ç¯Á°Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎËÜÎ®¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢Àµ¤Ë¡¢( Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â )¤Ç¤¹¡£
¸÷±É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡