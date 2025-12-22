ディズニーストアのイベント「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を羽田空港第1ターミナルで開催。

『ミッキーマウス・クラブ』をモチーフにした会場限定アイテム全種類や、羽田空港ならではのご当地アイテム、先行販売グッズなどが揃います☆

羽田空港第1ターミナル「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」

開催期間：2025年12月9日（火）〜2026年1月5日（月）

開催場所：羽田空港第1ターミナル2階 マーケットプレイス

営業時間：9:00〜19:00

※最終日は18:00終了

究極のディズニーショッピング体験を届ける「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が、東京・羽田空港に登場します。

会場には「ディズニーフラッグシップ東京」のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューが登場。

映画『ファンタジア』の世界観を感じられる特別な空間でショッピングを楽しめます。

今回の羽田空港会場では、限定グッズのラインナップがさらに充実。

『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用したアイテムや、羽田空港ならではのご当地アイテムなどが仲間入り。

指揮棒を手にポーズを決めるミッキーマウスや、賑やかなキャラクターたちが描かれた特別なデザインです。

ポケッタブルトートバッグ（ミッキーマウス・クラブ）

価格：3,800円（税込）

『ミッキーマウス・クラブ』のキャラクターやロゴが総柄でデザインされたトートバッグ。

コンパクトに収納できるポケッタブル仕様で、旅行のサブバッグやお土産入れとしても活躍します。

ステンレスボトル（ミッキーマウス・クラブ）

価格：2,800円（税込）

躍動感あるタッチで描かれたミッキーマウスを中央に配置したステンレスボトル。

その周りをミニーマウスたちが囲む賑やかなデザインで、持ち歩くたびに楽しい気分にさせてくれます。

キーホルダー（ミッキーマウス・クラブ）

価格：1,800円（税込）

羽根の付いた帽子や赤を基調にしたコスチュームが印象的なキーホルダー。

指揮棒を手にポーズを決めるミッキーマウスのデザインで、バッグやポーチに取り付けて楽しめます。

シークレット巾着（ミッキーマウス・クラブ）

価格：各700円（税込）

『ミッキーマウス・クラブ』のデザインが楽しめるミニサイズの巾着。

どの柄が出るかはお楽しみのシークレット仕様になっており、コレクション心をくすぐります。

ステッカーセット（ミッキーマウス・クラブ）

価格：350円（税込）

『ミッキーマウス・クラブ』のキャラクターたちが描かれたステッカーのセット。

スマートフォンやノート、キャリーケースなど、身近なアイテムをデコレーションするのにぴったりです。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ（ミッキーマウス）

価格：1,800円（税込）

麦わら帽子をかぶり、リュックを背負ったお出かけスタイルのミッキーマウスも先行販売。

これからの行楽シーズンに連れて歩きたくなるぬいぐるみです。

会場限定 ぬいぐるみキーホルダー

価格：各2,800円（税込）

会場限定デザインのミッキーマウスやミニーマウスのぬいぐるみキーホルダーも展開されています。

ご当地アイテム（東京）トートバッグ

価格：1,200円（税込）

「HANEDA」の文字と、ミッキーマウスとミニーマウスがデザインされたトートバッグ。

シンプルで使いやすい生成りの生地に、旅の記念となるロゴが映えるアイテムです。

ご当地アイテム（東京）キーチェーン

価格：1,500円（税込）

シックなグレーを基調にしたコスチュームのミッキーマウスとミニーマウスをデザインしたキーチェーン。

「HANEDA」のロゴ入りチャームがあしらわれた、この会場でしか手に入らないご当地アイテムです。

空港自動販売機限定 うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格：1,800円（税込）

パイロット姿のドナルドダックが「うるぽちゃちゃん」になって登場。

空港自動販売機限定の特別なデザインで、飛行機を手にした姿がとってもキュートです。

ぬいぐるみキーホルダー（パイロット・CA風）

価格：各2,800円（税込）

パイロットやキャビンアテンダントのようなコスチュームを身に着けたミッキーマウスとミニーマウス。

旅のワクワク感を演出してくれる、特別なぬいぐるみキーホルダーです。

シンボルスタチュー

会場の入口では、「魔法使いの弟子」の衣装を着たミッキーマウスのスタチューがゲストをお出迎え。

キラキラと輝く魔法のような空間は、絶好のフォトスポットです。

クリスマスシーズンの羽田空港を彩る、夢のようなショッピングイベント。

フライト前の待ち時間や、空港へのお出かけの際にぜひ立ち寄ってくださいね！

羽田空港「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空港限定ドナルドうるぽちゃちゃんも！ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー appeared first on Dtimes.