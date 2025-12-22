イタリア人の夫との別居婚を公表している漫画家のヤマザキマリさん。「家族であっても、それぞれが自分の好奇心を満たし、自分の世界を広げることは大事なこと」と考えるヤマザキさんに、夫との出会いから現在の生活まで聞いた。

【画像】ヤマザキマリさんの結婚式の様子。ヤマザキさんは34歳、夫・ベッピーノさんは20歳だった

『週刊文春WOMAN創刊7周年記念号』から一部を抜粋し、掲載する。

「もしかして離婚されるんですか」否定的に捉えられている“別居婚”

本誌に連載中のエッセイで、夫と現在は一緒に暮らしていないという話に触れたが、読んだ人から「ヤマザキさん、ご主人とは別居されているんですか。何かあったんですか？」「別居婚って書いてあったんですが、もしかして離婚されるんですか」といった質問を受けるようになった。

SNS上でも「別居婚なんてうまくいかない、そのうち別れる」という書き込みがされていた。どうやら“別居婚”という言葉は、否定的に捉えられているようだ。



息子デルスのハワイ大学卒業式で、親子3人の記念写真。

イタリア人の夫も私もそれぞれイタリアと日本でなければできない仕事に携わっているので、やむを得ず”別居婚”状況なのだと説明すると「寂しいですね、ご夫婦なのに離れ離れなんて」と反応する人もいる。夫婦として一緒になったからには、常に同じ屋根の下で暮らし、相互に協力し合いながら子供を育て、どんな齟齬があっても乗り越えて死ぬまで寄り添う、というあり方が結婚の絶対的フォーマットと理解している人が多いのだろう。

世界中を短時間で移動することが可能となり、夢見る未来の象徴だったテレビ電話も当たり前となり、仕事の種類も多様化した現代の人間の生き方を踏まえると、この結婚のフォーマットに固執するのはどうなんだろう、と思う。

「常に一緒にいることが結婚の優先順位じゃないから」

この秋、サンフランシスコのデ・ヤング美術館で開催中（2026年1月25日まで）の“ART OF MANGA”のオープニングに招待された。漫画展のキュレーターを務めたニコル・クーリッジ・ルマニエールさん（美術史家、イースト・アングリア大学教授、セインズベリー日本藝術研究所長）は、2019年にかの大英博物館で“The Citi exhibition Manga”なる大漫画展を仕掛けた人だ。

久しぶりに会ったニコルに誘われて、彼女の従姉妹を訪ねた。ウォール・ストリート・ジャーナルの創設者を祖先に持ち、ニューヨークの大金持ちの家に生まれ育った生粋のお嬢様である従姉妹は、家族が買収したネヴァダ州の農場主の息子と結婚をし、そこに暮らしている。

ただ、彼女が家にいることはほとんどない。アメリカとメキシコの間に設置された壁のために動物の生態域が変化しつつあるといった環境問題に関する講演をアメリカ国内のみならず世界で行うために、農園を営む夫とはなかなか一緒に過ごせない。私たちが着いた翌朝も「夫をよろしくね」と言い残して、別の州へ出かけてしまった。

妻が発った後、残された夫は「常に一緒にいることが結婚の優先順位じゃないから」と、さらりと言い切った。

ヴィオラ奏者だった母も「別居婚」だった

それを聞いて、日本での別居婚の扱われ方に対する違和感から解かれた気がした。私もたとえ物理的に一緒に暮らすことができなくても、その理由が仕事であろうとなかろうと、お互いの人間としての生き方を敬い続ける結婚生活は、まったく可能なことだと思っていたのだ。

思い起こせば、私の母も別居婚であった。最初の夫と死別し、再婚したが、再婚相手の勤務先がサウジアラビアだったため、ヴィオラ奏者として働くことを生きがいとしていた母は別居婚という選択をせざるを得なかった。当時は国際電話や手紙以外に通信手段はなく、互いの移動もままならない生活に限界を感じたのか、結局2年後に別れてしまった。最後まで母は、オーケストラを辞めてその相手と一緒に暮らすという選択をしなかったのである。

すると周りからは「結婚したのになぜ仕事を辞めて一緒にサウジアラビアへ行かなかったの？」「妻であれば夫に付いていくべきだ。演奏は趣味で続ければいい」とさんざん叩かれたという。母にとって自分の一部である音楽を捨ててまで結婚を優先する勇気はなかったのだろう。ただ、それを理解してくれる人は周りにはいなかった。昭和40年代半ばの話である。

ちなみに母は、夫とは同居しなかったものの、樺太生まれで女手一つで息子を育てた夫の母とは一緒に暮らしていた。私と妹は「おばあちゃん」と呼んで深く慕って育った。

おばあちゃんは母と自分の息子が離婚をすると、「ご縁が途絶えたので、もう厄介になるわけにはいきません」と姿を消したが、母は必死で探し出して連れ戻し、彼女が2年後に亡くなるまで共に暮らした。母にとって家族とは、血縁でも義理でも戸籍でもなく、“家族でいたいという気持ちで繫がるもの”を意味していた。

一人息子を連れ、34歳で14歳年下のイタリア人夫と再婚

さて、私と夫が国際結婚をしてから今年で24年になる。夫は、私が14歳でフランスとドイツを一人旅していた際に出会った（正確には私を家出娘と思い込んで心配で話しかけてきた）イタリア人の老人マルコの孫である。夫との結婚のきっかけは、マルコと文通を通して仲が良くなった母だ。

私は17歳からフィレンツェで油絵と美術史を学んでいたが、この11年間に及ぶ留学は、同棲していた詩人との間にできた子供を未婚のまま出産し、その相手とも別れるというかたちでいったん終焉。順番が違うんじゃないの、子供ができたら結婚でしょう、と周りからは散々言われたが、私にしてみれば子供を健全に育てていくためにはこれ以外の選択はなかった。

そもそも経済生産性のない詩人と絵描きでは、子供は育てられない。私は、絵描きとして日の目を見るのをひもじく待ちながら貧乏に喘ぐことになる家族を築くよりも、どんな仕事をしながらでも生まれたての赤ん坊を育てることを優先しただけである。

自分にできることは全てやると覚悟を決め、日本で漫画だけでなく大学の講師、テレビの温泉リポーターなど何足ものわらじを履きながら息子のデルスを育てていた私に、イタリアのマルコの家族に会いに行かないかと母が言い出したのは、私がイタリアを去って4年が過ぎた頃だった。

マルコは数年前に他界していたが、母は私がフィレンツェに住んでいたころから北イタリアに暮らすマルコの娘一家の家を毎年のように訪れ、ほとんど家族のような付き合いがその後も続いていた。娘一家は、母を通じて私の情報を聞いていたため、私のフィレンツェでの貧しい暮らしぶりから、出産と詩人との別れの経緯、日本に帰国後の奮闘まで全て知っていた。だから、私が娘一家に会うのは初めてだったが、旧知の仲のように歓迎され、6歳だったデルスも彼らの孫かなにかのように温かく迎え入れられた。

年末だったこともあり、イギリスに留学中だった20歳になるマルコの孫も帰省していた。それが私の夫となるベッピーノである。私も母を通じてベッピーノという変わった青年がいるという話は聞いていたが、会って話をしてみると、古代ローマとイスラム文化に詳しいオタクだった。34歳の私との年齢差は14歳、そしてデルスとの差も14歳。デルスとベッピーノはすぐに兄弟のように仲良くなった。

病院の集中治療室から国際電話で突然のプロポーズ

私とは三日三晩、ほとんど寝ずに古代ローマの歴史を語り尽くしたベッピーノは、私たちが日本へ帰国した直後に心筋炎を患って入院した。日本の私にかかってきた電話は、病院の集中治療室からだった。ベッピーノは息も絶え絶えに言った。今まで古代ローマについてこれほど深く話し合えた人はいない。お互いに交わす言葉や条件が全て良い触発となる、そんな人との出会いはもうないかもしれない。デルスともまだまだ遊び足りない……。

「なので結婚をしませんか。それぞれ暮らしている国は違うし、最初から一緒に暮らすのは難しいとしても、家族になりませんか。時々でいいから皆で会って、素晴らしい時間を過ごしませんか」

国際電話でいきなりそんなプロポーズをされ、「この人、大丈夫か!?」と驚きはしたものの、あまりに変わり者らしい提案でちょっと面白かった。

子供の頃から母に「結婚をするなら、自立して、自分ひとりでも生きていけるという自信がついたときにしなさい」と言われ続けてきたこともあり、詩人と一緒に暮らしていた時は、彼との結婚は考えたこともなかった。詩人との惨憺たる11年間で男の人との暮らしに懲り懲りしていたのは確かで、私はひとりで子育てをしながら悠々自適に生きていこうと決めていた。仕事もそこそこ充実していたし、とりあえず当時の自分の生き方には何ら問題はなかった。

しかし、ベッピーノからのそんな素っ頓狂なプロポーズを母に報告すると、「若気の至りだわねえ」と冷やかしつつも「せっかくだから、結婚してみたらいいじゃないの。なんでもやってみたらいいのよ。ダメならまたやり直せばいいだけ」とゲラゲラ笑った。

なるほど、と思った私とベッピーノは2001年10月31日、デルスの7歳の誕生日に、ベッピーノの当時の留学先であったエジプトのイタリア領事館で、彼の両親と証人である友人ひとり以外は誰もいない、いたって簡単な結婚式をした。私は34歳、ベッピーノは20歳だった。

※お互いに別の国で過ごした新婚時代や、『テルマエ・ロマエ』一巻発売時に生じた軋轢、国際結婚をしながら親の介護をする難しさなどについて語った記事全文は、『週刊文春WOMAN2026創刊7周年記念号』で読むことができます。

写真提供：ヤマザキマリ

（こみね あつこ／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）